Landfrauen Laichingen bei der Pilzernte

Laichingen (sz) - Eine interessante Besichtigung bei der Laichinger Firma Monaghan Pilze stand auf dem Programm der Laichinger Landfrauen. Über 45 Frauen fanden sich laut Mitteilung zu dieser Veranstaltung ein. Die in den 1980er Jahren von Ronnie Wilson aus Irland gegründete Firma eröffnete 2012 die einzige Produktionsstätte in Deutschland, welche vorwiegend für den deutschen Markt in Laichingen Ware anbaut. Dort arbeiten über 150 Mitarbeiter. Produziert werden überwiegend weiße und braune Champignons, hinzukommen laut den Landfrauen einige „Exoten“, wie Kräuterseitlinge, Shiitake und Austernpilze.

Jede Pilzsorte wird individuell angebaut

Jede Pilzsorte werde individuell angebaut. Austernpilze wachsen beispielsweise auf kleinen Strohballen; Kräuterseitlinge auf mit Kompost gedüngten Sägemehlknollen. Die Champignons hingegen werden auf großen Beeten in fünf Etagen bei einer Temperatur von 14 Grad auf Kompost gezüchtet. Eine Ernteperiode dauere zwei Wochen. Anschließend werden die Hallen komplett ausgeräumt und mit neuen Kulturen bestückt.

In einer Präsentation erfuhren die Frauen vieles über den Vertrieb der Ware. Jede Woche verlassen 100 Tonnen Pilze das Werk in Laichingen. Die Pilze werden nach der Ernte, welche reine Handarbeit ist, sofort gekühlt, anschließend verpackt und etikettiert und danach in die Kühllager der Kunden gefahren. Von dort erfolge dann die Verteilung der Pilze an die einzelnen Standorte der Supermärkte. Mit einem Marktanteil in Deutschland von 20 Prozent gehöre die Monaghan Pilze GmbH zu den führenden Produzenten.

Weiterentwicklung der Firma

Viel Wert lege die Firma auch auf ständige die Weiterentwicklung von Produktionsabläufen und Qualitätssteigerung. Hautnah konnten die Besucher den laufenden Betrieb verfolgen und sehen, mit welcher Sorgfalt die Ernte und die Verarbeitung der Pilze erfolgen.