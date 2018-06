Von Herlinde Groß

Kreis Tuttlingen / Frittlingen - Es ist bereits zur lieben Tradition geworden, dass sich die Landfrauen aus dem Kreis Tuttlingen zum Neujahrsempfang in der Pfarrscheuer in Frittlingen treffen. Die junge neue Vorsitzende Esther Messner freute sich „ganz gewaltig“ über den guten Besuch. Sie begrüßte über 100 Frauen aus der ganzen Region, die zum Teil mit Partner erschienen waren.

Messner nahm die Gelegenheit war, in dem weihnachtlichen Ambiente der Pfarrscheuer zwei langjährige Funktionärinnen zu ehren. Seit vielen Jahren prüfen Gertrud Staiger und Christel Kipp die Kasse der Landfrauen.

Messner blickte auf die Entstehung des Neujahrstreffens zurück. Die Idee wurde seinerzeit von der ehemaligen Kreisvorsitzenden Renate Benne umgesetzt und erfreut sich Jahr für Jahr größerer Beliebtheit. Bereits bei der Jahreshauptversammlung im November war Esther Messner von den Landfrauen zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Mit Eintrittskarten für ein Musical in Stuttgart wurde Renate Benne nach 13 Jahren offiziell verabschiedet. Dem Verband bleibt sie jedoch weiterhin erhalten.

Auch das neue Jahr halte wieder interessante Angebote bereit, informierte die Vorsitzende.

Bereits am 22. Januar gebe es in Zusammenarbeit mit dem Kreisbauernverband in Seitingen-Oberflacht einen Vortrag über das Betreuungsrecht und richtiges Vorsorgen. Des Weiteren wies Messner auf ein närrisches Kaffeekränzle in Nendingen, einen Workshop „Filzen“, ein zweitägiges Seminar „Persönlichkeitsbildung“, und das Frauenfrühstück am 13. April hin.

Als staatlich geprüfte Physiotherapeutin übernimmt die Vorsitzende acht Abende für die Gesundheit mit dem Thema „Alltagstaugliches Training für Beckenboden und gesunde Körperhaltung“. Schon jetzt machte die Vorsitzende auch auf die Tagesfahrt mit Betriebsbesichtigung bei der Firma Knoblauch, Unteruhldingen, und den Besuch der Tulpenblüte auf der Mainau im April aufmerksam.

In seinem Grußwort freute sich Hausherr Bürgermeister Anton Stier über die junge Führungsmannschaft der Landfrauen. Sie werden den Verband bestimmt auf guten, vielleicht anderen Wegen, weiter führen, war sein Wunsch.

Dem offiziellen Empfang folgten ein gemeinsames Mittagessen mit leckerem Küchenbuffet bei netten Begegnungen und Gesprächen.