LandFrauen Altshausen spenden Einnahmen

Altshausen/Ravensburg - Mit Leckereien, schönen Deko-Artikeln und vielen weiteren Produkten waren die LandFrauen Altshausen auf dem diesjährigen Christkindlesmarkt in Altshausen aktiv und verkauften ihre selbstgemachten Weihnachtsplätzchen, Gelee, Liköre und Betonkerzen. Den Erlös spenden sie an die Kinderstiftung Ravensburg, um Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen. Die Kinderstiftung fördert mit verschiedenen Angeboten und Projekten junge Menschen im Schussental mit dem Ziel, jedem Kind die gleichen Chancen zu ermöglichen. Mit Freude übernahmen Roswitha Kloidt (Projektleitung der Kinderstiftung Ravensburg) und Gisela Eisele (Botschafterin der Kinderstiftung und Kreisvorsitzende der LandFrauen) den Scheck in Höhe von 500 Euro von Sandra Pfaff (Vorsitzende der LandFrauen Altshausen) und Anja Roth (2. Vorsitzende LandFrauen Altshausen) entgegen. Gerade in diesem Jahr ist die Unterstützung der Kinderstiftung sehr wichtig. Die Kinderstiftung Ravensburg dankt ganz herzlich.