Landesstraße bei Reichenbach gesperrt

Reichenbach (sz) - Das Regierungspräsidium Tübingen erneuert auf zwei Abschnitten der L 283 den schadhaften Fahrbahnbelag. Konkret geht es um die Abschnitte zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen und zwischen Bierstetten und Reichenbach (Bad Schussenried). Die abschnittsweise Vollsperrung der L 283 erfolgt vom vom 24. August bis zum 25. September. Die Länge der beiden zu sanierenden Abschnitte beträgt insgesamt rund 4,3 Kilometer. Neben den Asphaltierungsarbeiten müssen im Nachgang unter anderem die Bankette angeglichen und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden. Die Arbeiten am ersten Abschnitt zwischen Bierstetten und Reichenbach beginnen am 24. August und werden am 4. September abgeschlossen sein. Hierzu muss dieser Abschnitt voll gesperrt werden. Während der Vollsperrung wird der West-Ost-Verkehr von BadSaulgau über die L 280 nach Braunenweiler und Dürnau zur L 275 Ortsumfahrung Bad Buchau und Bad Schussenried geführt. Die entgegengesetzte Richtung wird von Reichenbach über die K 7556 nach Allmannsweiler und von dort über die K 7586 beziehungsweise K 8260 zur L 280 nach Bad Saulgau geleitet.