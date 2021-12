Landesstiftung fördert Sanierung eines Anwesens in Lindau

Die Bayerische Landesstiftung stellt auch in diesem Jahr Geld für Sanierungsvorhaben zur Verfügung. Für die Gesamtsanierung eines Anwesens im Oeschländerweg in Lindau gibt es einen Zuschuss von 18 000 Euro. Das entspricht acht Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, wie das Büro des Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger (CSU)vermeldet. Beißwenger selbst begrüße die Förderung: „Denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten kann sehr aufwendig sein. Die Bayerische Landesstiftung leistet hier einen wertvollen Beitrag zum Erhalt eines ortsbildprägenden Baudenkmals.“ Der Schwerpunkt der Fördertätigkeit der Bayerischen Landesstiftung liege vor allem in der Förderung von baulichen Maßnahmen im sozialen oder kulturellen Bereich. Seit der Gründung der Stiftung wurden für über 10 000 Projekte Zuschüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Euro bewilligt, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.