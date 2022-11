Landespolizeiorchster spielt am 9. November in Biberach

Biberach (sz) - Das Landespolizeiorchester ist mit den Solisten Berthold Schick (Posaune) und Lars Rapp (Schlagzeug) am Mittwoch, 9. November, 20 Uhr, in einem Konzert in der Stadthalle Biberach zu hören. Zugunsten der Aktion Glücksmomente des Deutschen Roten Kreuzes werden von jedem Ticket fünf Euro gespendet und somit Menschen mit Schicksalsschlägen durch schwere Erkrankungen unterstützt. Die künstlerische Leitung hat Stefan Halder, der aus Otterswang stammt und bereits mehrfach Jurymitglied beim Biberacher VolXmusik Grandprix war.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ist das einzige Berufsblasorchester des Landes Baden-Württemberg. Es dient der Polizei und dem Land als wichtiger imagebildender Werbefaktor und musikalischer Botschafter. Das Orchester besteht aus Musikern aus zehn Nationen. Sowohl der Musikalische Leiter Stefan Halder als auch die Solisten Berthold Schick und Lars Rapp stammen dagegen allesamt aus der Region und freuen sich auf ihr „Heimspiel“ in der Biberacher Stadthalle.

Chefdirigent Stefan Halder leitet das Orchester seit 2014. In Biberach machte er sich unter anderem als Jurymitglied des VolXmusik Grandprix einen Namen. Der Posaunist Berthold Schick ist weit über die Region hinaus als versierter Blasmusiker bekannt und war in Biberach über viele Jahre als Lehrer und als Leiter der Kleinen Schützenmusik engagiert. Der Schlagzeuger Lars Rapp ist seit 2011 Solopauker des Sinfonieorchesters des Hessen Rundfunks. Er war in jungen Jahren an der Bruno-Frey-Musikschule, damals noch als Klavierschüler.