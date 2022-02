Landesminister fordern Erleichterung für Medizintechnik-Betriebe

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) haben Erleichterungen bei der Umsetzung der europäischen Medizinprodukteverordnung gefordert. Der Aufwand und die Kosten für die Zertifizierung von Medizinprodukten seien durch die Verordnung so gestiegen, dass sie die Unternehmen, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, zu erdrücken drohten, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Ministerien.

Anlass war eine virtuelle Veranstaltung in der Landesvertretung in Brüssel am Dienstag. In den „Brüsseler Gesprächen“ diskutierten Vertreter der Europäischen Kommission und des EU-Parlaments unter anderem mit Julia Steckeler, Geschäftsführerin der Tuttlinger Clusterinitiative Medical Mountains. Auch ein Chirurg sowie eine Vertretein des Industrieverbands Spectaris waren dabei.

Seit Mai 2021 häufen sich die Beschwerden

Die Verordnung wird seit Mai 2021 angewendet – Industrie und Ärzteschaft berichten des Öfteren über Schwierigkeiten bei ihrer Umsetzung. Die Rede sei mittlerweile von 700 Tagen Dauer für einen Zertifizierungsprozess, heißt es weiter. „Die Europäische Medizinprodukteverordnung muss umgesetzt werden, das steht für uns außer Frage. Sie dient der Sicherheit von Patientinnen und Patienten“, stellte Gesundheitsminister Lucha am Dienstag klar. Er machte aber auch deutlich: „Ärztinnen und Ärzte berichten uns jedoch von ersten Versorgungsengpässen – und das macht uns große Sorgen. Denn die Versorgung mit sicheren und innovativen Medizinprodukten muss jederzeit gewährleistet sein.“

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut betonte: „Unsere Unternehmen können den Praxen und Kliniken immer öfter bewährte oder innovative Produkte, beispielsweise auch für seltene Erkrankungen, nicht mehr zur Verfügung stellen. Damit riskieren wir auf der einen Seite, dass der europäische Wirtschaftsstandort geschwächt wird, auf der anderen Seite aber auch eine deutlich schlechtere Patientenversorgung in ganz Europa. Beides gilt es unbedingt zu verhindern. Anforderungen für die Zertifizierung von Medizinprodukten müssen für die Unternehmen auch umsetzbar bleiben.“

Konkrete Handlungsempfehlungen für EU

Bei der virtuellen Veranstaltung warben die beiden Minister für Handlungsempfehlungen, die Expertinnen und Experten auf Initiative der Landesregierung Baden-Württemberg hin erarbeitet haben. Erleichterungen müsse es insbesondere für die Zertifizierung von Bestandsprodukten geben – aber auch für die Zertifizierung von innovativen Nischenprodukten, die nur für einen bestimmten Anwenderkreis mit seltenen Erkrankungen, was besonders oft bei Kindern der Fall ist, bestimmt sind. So könne verhindert werden, dass vor allem kleinere Unternehmen vom Markt verschwinden und ein Versorgungsengpass bei sicheren und innovativen Medizinprodukten entsteht.

Lucha drängte auch darauf, die Versorgung bei Medizinprodukten auf Bundesebene zu analysieren und die Voraussetzungen für unionsweite Ausnahmeregelungen genau zu prüfen – insbesondere vor dem Hintergrund des befürchteten Zertifizierungsstaus am Ende der Übergangsfrist für Bestandsprodukte im Jahr 2024. Für Nischenprodukte, die für seltene Erkrankungen oder speziell für Kinder bestimmt sind, seien aber schon jetzt eigene medizinprodukterechtliche Regelungen notwendig.

Reith: Brauchen mehr benannte Stellen

Zudem müsse es darum gehen, die benannten Stellen auszubauen, fügt Niko Reith, FDP, Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen und wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion, in einer Pressemitteilung an. Das würde eine deutliche Entlastung bringen, ist sich Reith sicher.

„Die bürokratischen Hürden und die finanzielle Mehrbelastung gerade für die mittelständigen Medizintechniker ist unstrittig und seit Jahren bekannt.“, meint Reith. „Die Landesregierung muss dringend ihren Einfluss auf europäischer Ebene einsetzen, um eine Entlastung zu erzielen.“