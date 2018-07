Landesmeistertitel für Diener-Brüder

Zwei der besten Nachwuchstriathleten aus Baden-Württemberg kommen aus Wurmlingen. Das haben Jan und Eric Diener in Schopfheim unter Beweis gestellt. Bei den Baden-Württembergischen Triathlon-Meisterschaften der Jugend holten die Athleten der Tuttlinger Sportfreunde jeweils den Landesmeistertitel.

Der letzte Wettbewerb der Baden-Württembergischen Nachwuchscup-Serie, der Racepedia-Cup, wurde in Schopfheim zugleich als Baden-Württembergische Meisterschaft gewertet. Die Jugend A und Junioren starteten im gleichen Wettbewerb über 750 Meter Schwimmen im Freibad, 20 Kilometer Radfahren auf einer hügeligen und technisch anspruchsvollen Radstrecke und fünf flachen Laufkilometern.

Dadurch kam es zum direkten Vergleich zwischen den Brüdern Jan (Jugend A) und Eric Diener (Junioren). Im Schwimmen hatte der Jüngere noch um 15 Sekunden die Nase vorne und stieg als Zweiter des gesamten Teilnehmerfeldes aus dem Wasser. Doch bereits nach der ersten Radrunde konnte Eric Diener seinen Bruder überholen und schloss wenig später zum Gesamtführenden auf, mit dem er den Rest des Rennens gemeinsam bestritt.

Zu Beginn des letzten Laufkilometers setzte Eric Diener dann die entscheidende Attacke, konnte seinen Widersacher von der Turnerschaft Langenau distanzieren und so seinem ersten Baden-Württembergischen Meistertitel entgegenlaufen. Jan Diener konnte den dritten Gesamtrang halten, obwohl er die gesamte Radstrecke alleine fuhr. Mit über einer Minute Vorsprung gewann er das Rennen der Jugend A und wiederholte damit seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr – damals noch in der Jugend B. Bei den Mädchen ging in der Jugend A Tina Rieber an den Start, die das Rennen auf Platz zwölf beendete.

Ein weiterer Höhepunkt aus Sicht der TSF-Athleten waren die Ergebnisse der Schüler B. In dieser Altersklasse mussten 100 Meter geschwommen, 2,5 Kilometer geradelt und 400 Meter gelaufen werden. Dabei sicherte sich Mike Mayer mit Rang sechs zum vierten Mal in Folge einen Platz bei der Siegerehrung. Er belegte damit in der Gesamtwertung des Racepedia-Cups einen hervorragenden vierten Rang. Gemeinsam mit seinen Vereinskollegen Philipp Kammerer und Valentin Storz, die sich ein packendes Duell lieferten und auf den Rängen 20 und 21 ins Ziel liefen, durfte er am Ende noch auf das Siegerpodest steigen. Das Trio wurde Dritter in der Mannschaftswertung der Baden-Württembergischen Meisterschaft.

Neben den Meisterschaftsrennen wurde noch ein Volkstriathlon und ein Schnupperwettkampf ausgetragen, bei dem die TSF weitere Erfolge verbuchten. Carsten Renz gewann die Wertung der Altersklasse M 18, Ilka Diener siegte bei den Damen W 50. Mike, Petra und Michael Mayer traten als Staffel an und durften sich über den zweiten Platz bei den Mixed-Teams freuen. Der jüngste Tuttlinger Teilnehmer, Lukas Kammerer, belegte im Schnupperwettkampf der Schüler C Platz neun.