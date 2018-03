Landesligist Ehingen verliert in Balingen – Gäste eine Halbzeit in Unterzahl

Rückschlag für die TSG Ehingen im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga: Die Ehinger verloren am 24. Spieltag bei der TSG Balingen II mit 1:2. „Es war eine schwache erste Halbzeit von uns“, sagte Ehingens Trainer Roland Schlecker. „Balingen kam zu einfach zu Abschlüssen.“ Torhüter Patrick Vonnier war ein ums andere Mal auf dem Posten. „Er hat stark gehalten“, so Schlecker. Einmal war aber auch Vonnier geschlagen, Mario Gericke kam aus rund 18 Metern ungestört zum Schuss und erzielte das 1:0 (19.). Doch auch eine Ehinger Führung war möglich, allerdings hatten die Gäste bei ihren beiden guten Chancen in Halbzeit eins Pech: Valentin Gombold traf den Pfosten und bei einer anderen Szene hatten die Ehinger im Strafraum gleich mehrmals einen Treffer auf dem Fuß, brachten den Ball aber nicht ins Tor.

Die zweite Halbzeit begann denkbar unglücklich für die Gäste: Daniel Post sah nach einem Zweikampf die Rote Karte, der Schiedsrichter hatte eine Tätlichkeit des Ehinger Innenverteidigers gesehen. Trotz Unterzahl bemühten sich die Gäste um den Ausgleich, der möglich war. Doch wie man Chancen verwertet, zeigte Balingen: Nach einer Standardsituation klärte die Ehinger Abwehr, aber der Ball kam zu Tobias Schatz, der das 2:0 erzielte (76.). Die Gäste gaben nicht auf, Marian Degen brachte den Tabellenletzten in der 86. Minute mit einem Freistoßtreffer noch einmal heran. In den Schlussminuten bot sich sogar noch die Chance zum 2:2, doch daraus wurde nichts.

Ehingen verpasste damit die Chance, die rote Laterne abzugeben, während sich Balingen vom 15. auf den elften Platz verbesserte. Am Ostermontag, 2. April, trifft die TSG Ehingen erneut auf einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Um 15 Uhr wird das Nachholspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Weingarten auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein in Ehingen angepfiffen. Auch Weingarten ging am Karsamstag leer aus (1:4 in Mietingen).