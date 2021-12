Landesgartenschau Überlingen: Ufergelände ist jetzt ein Park

27.12.2021, 15:00



Rund 700 000 Besucher kamen zur Landegartenschau, 41 000 Stunden wurden von Ehrenamtlichen geleistet, 17 071 Dauerkarten wurden verkauft, in 60 Sekunden waren alle 500 Platzkarten für Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria vergriffen, nur 321 Gäste kamen am 6. Mai bei Temperaturen um die elf Grad, 85 000 Pflanzen haben zum Auftakt am 30. April für die entsprechende Blüten- und Farbenpracht gesorgt.