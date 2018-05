Landesgartenschau: Ellwangen hat große Konkurrenz

Nicht nur Ellwangen, auch 13 andere Kommunen bewerben sich um eine Landesgartenschau oder Gartenschau in den Jahren 2026 bis 2030. Wer den Zuschlag bekommt, entscheidet der Ministerrat noch vor der Sommerpause.

Immer im Wechsel veranstaltet das Land im einen Jahr eine Gartenschau, im anderen eine Landesgartenschau. Das Land bezuschusst eine Gartenschau pauschal mit zwei Millionen Euro, eine Landesgartenschau mit fünf Millionen Euro. Dazu kommen dann je nach Baumaßnahme weitere Fördermittel aus verschiedenen Programmen.

Ins Rennen um die Landesgartenschau ist die Konkurrenz beträchtlich. Es bewerben sich außer Ellwangen noch Bad Mergentheim, Ludwigsburg, Rottenburg, Rottweil, Schramberg, Tuttlingen, Ulm und Vaihingen an der Enz. Die Idee, die Stadt näher an den Fluss zu bringen, haben auch einige der Mitbewerber. Das sind die Konzepte.

Bad Mergentheim: Wie Ellwangen möchte Mergentheim das Wasser erlebbar machen, die Tauber und den Wachbach. Die Stadt hat mit dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Reinhart, einen starken Fürsprecher und wirft zudem 2026 zwei Jubiläen in die Waagschale: 200 Jahre Entdeckung der Heilquellen und 100 Jahre Ernennung zum Bad.

Mit der Landesgartenschau sollen Ufer und Auen renaturiert und Gewerbeflächen wiederbelebt werden. Es sollen Flächen für innovatives Wohnen und Arbeiten entstehen, Stadtviertel verknüpft und die historische Kulturlandschaft wieder hergestellt werden. Die Kosten werden auf 32,6 Millionen Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Der zentrale Punkt des Ludwigsburger Konzepts ist die Verlegung der B27 zwischen Schloss und Innenstadt unter die Erde. Überirdisch sollen die Stadtteile der Innenstadt mit Grünanlagen, Parks und Alleen verbunden werden. Ludwigsburg bewirbt sich für die Jahre die Jahre 2026, 2028 oder 2030. Die Stadt rechnet mit einem Eigenanteil von rund 15 Millionen Euro.

Rottenburg: Die Stadt möchte mit der Landesgartenschau den Campus der Forsthochschule und den Bischofsitz, also Kirche und Glauben verbinden. Der Neckar spielt auch eine wesentliche Rolle. Geplant sind ein Uferpark, ein neues Wohngebiet und ein Landschaftserlebnispark rund um die Hochschule. Das Gebiet um den Bahnhof soll wie in Schwäbisch Gmünd neu geordnet werden. Die 44 000- Einwohner-Stadt rechnet mit rund 24 Millionen Euro Kosten und rund 14 Millionen Euro an Fördermitteln.

Rottweil: Die Stadt hätte die Gartenschau gern 2028 und hat dafür einen Kostenrahmen von 20 Millionen Euro festgelegt. Das Konzept umfasst im Wesentlichen zwei Bereiche: So soll der stark beeinträchtigte Grüngürtel um die mittelalterliche Kernstadt reaktiviert und das von Industrie- und Gleisanlagen zerschnittene Neckartal als Erholungsraum zurückgewonnen werden.

Schramberg: Die Stadt möchte wie Ellwangen die Landesgartenschau 2026 ausrichten und plant dafür 22 Millionen Euro ein. Das Konzept umfasst alle Stadtteile, setzt aber einen Schwerpunkt in der Talstadt. Dort soll ein 20 000 Quadratmeter großer Bürgerpark entlang der Schiltach entstehen. So hätte die Stadt unmittelbar neben der Fußgängerzone eine barrierefreie Grünanlage. Ein weiteres Ziel ist, Industrieareale an die Innenstadt anzubinden.

Tuttlingen: Die Kerngebiete liegen an der Donau zwischen der Stadthalle und dem Nendinger Kreisel sowie rund um den Tuttlinger Bahnhof.

Außerdem soll Wohnraum entstehen. Geplant ist ein grünes Band entlang der Donau, ein weiterer Baustein ist die Gestaltung des Bahnhofvorplatzes. Die Stadt rechnet mit Investitionen von 36,3 Millionen Euro.

Vaihingen Enz: Die Stadt möchte mit der Landesgartenschau die Elemente Landschaft/Wein, Fachwerk/historische Bausubstanz und den Fluss miteinander verbinden. Die Enz soll erlebbar werden. Industriebrachen, breite Straßen und Stellplätze in der Aue sollen entsiegelt werden. Die Kosten sollen mit allem Drum und Dran bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Ellwangen: will bekanntlich die Stadt an die Jagst bringen. Das Gartenschaugelände erstreckt sich entlang des Flusses vom Schießwasen bis kurz vor Schrezheim. Je weiter weg von der Stadt, desto naturbelassener die Anlagen. Gedacht ist an einen Brückenpark auf dem alten Bauhofgelände, einen Stadtstrand in der Nähe des Zeltplatzes, einen Aussichtsturm und einen Naturspielplatz in Richtung Schrezheim. Außerdem böte die Schau die Chance, endlich die Unterführung unter dem Bahnhof zur Straße an der Jagst zu realisieren. Ellwangen rechnet mit rund 30 Millionen Euro Kosten, alle Zuschüsse schon herausgerechnet.

Ende Juli soll bekannt gegeben werden, wer in welchem Jahr die Landesgartenschau austragen darf. Bis zu der großen Umsetzung dauert es aber noch mindestens acht Jahre. Doch was halten die Bürger von einer Landesgartenschau in ihrer Stadt?