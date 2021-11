Landesförderung geht an drei Museen

Drei Museen in Friedrichshafen und im Bodenseekreis werden mit Landesmitteln in Höhe von insgesamt 25 650 Euro unterstützt. Dies teilt der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne) mit.

Aus dem Programm „Kunst trotz Abstand“ erhalte das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen 7650 Euro für das Projekt „Was hat Diversity mit uns zu tun“. Das städtische Museum in Überlingen bekomme 9000 Euro für das Projekt „Audioguide, webbasierter Audioguide“. An das Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen gehen 9000 Euro für das Projekt „Vorführung der Experimentellen Archäologie“ als Sonderförderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg.

Landesweit profitieren der Pressemitteilung zufolge mehr als 60 nichtstaatliche Musen im Land von der Sonderförderung in Höhe von insgesamt 470000 Euro. Unterstützt werden neue Vermittlungs- und Bildungsprogramme, mit denen die Museen beispielsweise mit neuen Formaten Sonderausstellungen oder besondere Aspekte ihrer Sammlungen präsentieren. Spätester Beginn der Projekte soll im März 2022 sein. Die Einrichtungen erhalten Zuschüsse in Höhe bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten, den Rest erbringen sie als Eigenanteil. Der Förderhöchstbetrag beträgt 9000 Euro.