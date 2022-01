Landesbischof July begrüßt Impfaktionen wie im Ulmer Münster

Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Frank Otfried July, hat sich vor Kirchengemeinden gestellt, die in ihren Gotteshäusern Impfungen durchführen. Angebote dieser Art hätten seine volle Unterstützung, teilte July am Mittwoch auf der Internetseite seiner Landeskirche mit. Die „unerträglichen Angriffe auf Verantwortliche dieser Aktionen“ weise er zurück.

Anlass für die Äußerungen Julys sind Attacken per Post und E-Mail gegen den Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, nachdem dieser eine offene Impfaktion im Ulmer Münster initiiert hatte. Auch 36 Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenbezirk Ulm haben sich mit ihrem Dekan solidarisiert. In einer Erklärung verurteilen sie die zumeist anonymen Drohbriefe, die bei ihrem Vorgesetzten eingegangen waren.

Bei der Aktion im Ulmer Münster hatten sich am 29. Dezember rund 500 Menschen impfen lassen. Dazu schreibt Bischof July: „Ich bin den Kirchengemeinden in Ulm und anderswo von Herzen dankbar, dass sie Kirchen öffnen, damit viele Menschen geimpft werden können.“ Sie nähmen aus dem christlichen Glauben heraus gesellschaftliche Verantwortung wahr und unterstützten die Eindämmung der Pandemie.