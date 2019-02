Landesbank begleitet 35 Unternehmensgründungen

Sigmaringen (sz/fxh) - Die Landesbank Kreissparkasse hat das vergangene Jahr erfolgreich abgeschlossen. So ist die Bilanzsumme nach den vorläufigen Zahlen im Vergleich zu 2017 auf 1,691 Milliarden Euro angestiegen (plus 1,8 Prozent). Trotz anhaltender Zinsflaute könne die Sparkasse ein gesundes Wachstum vorweisen, teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Die Kundeneinlagen seien auf 1,276 Milliarden Euro (plus 3,2 Prozent) gestiegen. Eigenen Angaben zufolge ist die Bank das größte Kreditinstitut im Kreis Sigmaringen.

Die Darlehensneuzusagen weisen eine Steigerung um 12,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf und erreichen damit einen Höchstwert. In Summe hat die Sparkasse über 125 Millionen Euro Neudarlehen an Unternehmen und Selbständige vergeben. Positiv war auch die Entwicklung bei den Existenzgründungen. Die Landesbank Kreissparkasse begleitete im vergangenen Jahr 35 Gründungsvorhaben. Analog dem bundesweiten Trend ist die Hälfte davon in der Dienstleistungsbranche tätig. Durch die Neugründungen wurden nach Angaben der Unternehmer bereits im ersten Jahr 46 neue Arbeitsplätze im Landkreis geschaffen.

Es besteht eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Immobilien: Im Vermittlergeschäft bewege sich der Umsatz mit über 13 Millionen Euro über dem Niveau der vergangenen Jahren, heißt es in der Mitteilung. Der Wunsch nach Wohneigentum sei ein bedeutender Wachstumstreiber für das Bausparen. Den Kunden sei es wichtig, weitgehend unabhängig von den Kapitalmarktrisiken für das Ziel der eigenen vier Wände zu sparen und die niedrigen Zinsen für die Zukunft zu sichern. Dies führte bei der Sparkasse in 2018 zu einem erneuten Zuwachs von über 20 Prozent bei neuen Bausparverträgen. Auch die Ausleihungen an Privatkunden seien um 2,6 Prozent gewachsen. Kunden würden sich damit langfristig die Niedrigzinssituation sichern.

Das Ergebnis nach Steuern lag nach Angaben der Bank auf Vorjahresniveau und betrug 2,5 Millionen Euro. Insgesamt zahlte die Sparkasse 3,3 Millionen Euro gewinnabhängige Steuern. Vor Steuern lag der Gewinn bei rund elf Millionen Euro. „Damit sind wir angesichts der aktuellen Herausforderungen zufrieden“, resümiert der Vorstand. Im vergangenen Jahr seien in die Bereiche Bildung, Sport, Kultur, Gesundheit und Soziales 180 000 Euro geflossen. Die Mitarbeiterzahl sinkt weiter auf 306 (Vorjahr: 327). Vor einigen Jahren zählte das Geldhaus noch rund 370 Mitarbeiter.

Die Städte und Kommunen im Geschäftsgebiet der Landesbank erhielten rund 1,6 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Für die Investitionen in Gebäude und Technik in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro seien soweit möglich örtliche Handwerker und Unternehmen beauftragt worden. Außerdem leistete die Sparkasse in 2018 Löhne, Gehälter und Sozialabgaben in Höhe von 17,5 Millionen Euro für ihre Mitarbeiter und stärkte damit die Kaufkraft in der Region.

Die Bank hat ihre Online-Präsenz weiter gestärkt: Jeder Interessierte kann seit einigen Wochen direkt über einen Beraterchat mit Mitarbeitern der Sparkasse kommunizieren. Außerdem wurde das Onlinebanking erweitert. Zum Beispiel können die Kunden mit der Fotoüberweisung in der App Rechnungen, Überweisungsträger und Mahnungen einfach mit dem Smartphone abfotografieren. Die zahlungsrelevanten Daten werden automatisch erkannt und direkt in das Überweisungsformular übertragen. Die Kunden nutzen diese Möglichkeiten, teilt die Bank mit. Insgesamt seien die Zugriff auf die Homepage der Landesbank Kreissparkasse im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen.