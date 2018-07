Landebahn überwindet viele Hindernisse

Bei herrlichem Wetter hat der Ultraleichtfliegerclub zusammen mit dem Eigentümer und Platzhalter Otmar Rebholz an Pfingsten die neue Landebahn in Boll seiner Bestimmung übergeben. Drei Tage lang feierte der Ultraleichtfliegerclub dieses Ereignis.

An der versetzten Schwelle schnitten Bürgermeister Wolfgang Sigrist, Platzhalter Otmar Rebholz, Gemeinderat Josef Boos und Vereinsvorsitzender Bernd Schwarz die Absperrung durch und feierten die neue Landebahn mit einer Flasche Sekt.

Mit einem Tag der offenen Tür begannen die Festlichkeiten am Pfingstsamstag. Insbesondere galt dieser Tag für Interessenten, die an einer Ausbildung zum Ultraleichpiloten Interesse bekundeten. Die Einweihungsfeier fand am Pfingtsonntagmorgen in einem kurzen Festakt vor und im Zelt beim Fluggelände und anschließend direkt auf der Landebahn statt. Vorsitzender Bernd Schwarz erinnerte in seinem Grußwort daran, als mit der Flurbereinigungsbehörde und der Gemeinde Sauldorf vor achte Jahren die ersten Gespräche geführt wurden, die Landebahn zu verändern. In den ganzen Jahren sei es nicht einfach gewesen, die gewünschte Veränderung zu erreichen. Zunächst kam es zu einer nicht ausreichenden Grundstückzuteilung wegen des Rollwegs. Auch Einsprüche aus der Nachbargemeinde mit Klärungsbedarf vor dem Verwaltungsgericht waren zunächst Hindernispunkte für die neue Landebahn.

Allerdings ist diese jetzt mit 520 Metern Länge und der ausgezeichneten, hindernisfreien Lage ein hervorragender Platz geworden. Die Vorteile wiegen natürlich die Nachteile auf, die dadurch entstanden sind, dass der Platz von den Flugzeughallen und der bisherigen Infrastruktur des Platzes in nordwestliche Richtung abgerückt ist. Auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde für den neuen Platz. Nicht die Luft, sondern der Bode sei und bleibe für die Flieger und ihre Piloten das Problem, so Bürgermeister Sigrist.

Pfarrer erteilt seinen Segen

Unter den Klängen des Fanfarenzuges zogen die anwesenden Gäste auf die neue Piste, wo offiziell das Absperrband zerschnitten wurde. Auch Pfarrer Dias Mertola gab bei diesem Anlass dem neuen Platz seinen Segen. In seinen Glück- und Segenworten wünschte er stets ein unfallfreies Fliegen in dieser schönen, gottgewollten Natur.

Ohne jegliche Hindernisse konnten die Modellpiloten aus Aach in einer beeindruckenden Schau am Sonntagnachmittag ihre Flugmodelle zeigen und erhielten von den zahlreichen Zuschauern starken Beifall für die gezeigten Flugkünste. Die vom Ultraleichtfliegerclub angebotenen Rundflüge mit drei Maschinen stießen auf eine positive Resonanz. (bs)