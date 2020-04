Eine temporäre Unterkunft für Flüchtlinge mit Isoliermöglichkeit in der Erstaufnahme geht am Samstag in Althütte-Sechselberg im Rems-Murr-Kreis in Betrieb. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. In der Unterkunft im ehemaligen Freizeitzentrum des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes sollen vorübergehend Geflüchtete aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) des Landes untergebracht werden, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Über eine mögliche Verlegung von infizierten Personen aus der LEA Ellwangen nach Althütte-Sechselberg wird in den kommenden Tagen in Abhängigkeit der noch ausstehenden Testergebnisse entschieden. In Althütte-Sechselberg sollen besonders schutzbedürftige Personen wie Frauen mit Kindern und kleinere Familien untergebracht werden.

Im ehemaligen Freizeitzentrum können zwischen 30 bis 60 Geflüchtete untergebracht werden. Schwerer erkrankte Personen werden vorrangig in den Krankenhäusern im Umfeld der jeweiligen LEA behandelt, beispielsweise in Freiburg, Sigmaringen oder Ellwangen.