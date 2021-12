Land investiert über 4 Millionen Euro in Schulen der Region

Oberkochen/Westhausen/Wört (ij) - Die Erweiterung und der Umbau der Dreißentalschule in Oberkochen wird vom Schulbauförderungsprogramm des Landes mit 2,114 Millionen Euro gefördert. Das hat der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack am Mittwoch mitgeteilt. Mack hatte ssich im vergangenen Jahr selbst ein Bild von den Baumaßnahmen gemacht. „Es ist beeindruckend was in Oberkochen entsteht. Die Schülerzahlen steigen hier – natürlich auch durch die 90 Schülerinnen und Schüler der Tiersteinschule“, so Mack.

Insgesamt entstehen 25 neue Räume in zwei Bauabschnitten, darunter Klassenzimmer, Technikräume und auch ein Außenklassenzimmer und ein neu gestalteter Schulhof.

Mack ist es wichtig zu betonen, dass die zukünftigen Prestigeprojekte der Kommunen – die großen Bauprojekte – die Investitionen in Bildung, Betreuung und Forschung sein müssen. „Aus diesem Grund wurde die Schulbauförderung auch um ein Programm für Schulsanierungen erweitert. Denn wir müssen unsere Schulgebäude fit für die Zukunft machen. Schülerinnen und Schüler müssen gut an den Schulen lernen können. Dazu gehört auch die Ausstattung mit moderner Technik oder mit Lüftungsanlage, aber natürlich auch anständige Sanitäranlagen“, erklärt der Landtagsabgeordnete. Auch energetisch seien Sanierungen oft dringend notwendig.

In das Schulsanierungsprogramm haben es aber auch noch zwei Projekte aus dem Landkreis geschafft, freut sich Winfried Mack. Mit 1,68 Millionen Euro profitiert auch die Jagsttalschule in Westhausen von der Landesförderung und die Grundschule in Wört erhält 229 000 Euro.