Land gibt Zuschüsse für Rettungswachen

Mit rund neun Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg im Regierungsbezirk Tübingen in diesem Jahr bauliche Maßnahmen in der bodengebundenen Notfallrettung sowie in der Berg- und der Wasserrettung. Der Landkreis Biberach profitiert besonders stark.

Mit knapp 3,16 Millionen Euro bezuschusst das Land dabei den Neubau der Rettungswache bei der neuen Klinik in Biberach. Etwas mehr als eine Million Euro sind für den Neubau der Rettungswache in Erolzheim vorgesehen. Gut 478.000 Euro gibt das Land für Erwerb und Umbau der Rettungswache in Riedlingen und fast 299.000 Euro für den Umbau DRK-Rettungswache in Bad Schussenried, teilt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen mit . „Mit dieser Investitionsförderung tragen wir zur Verkürzung der Eintreffzeit am Notfallort und damit zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung bei medizinischen Notfällen bei. Zugleich stärken wir durch gut ausgestattete Rettungswachen die Attraktivität des Rettungsdienstes“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser (CDU). Insgesamt wurden aktuell Bewilligungsbescheide für zehn Vorhaben im Regierungsbezirk Südwürttemberg an die Landesverbände der Hilfsorganisationen versandt. Das Geld wurde dem RP vom Innenministerium zugewiesen. Es umfasst Mittel für das laufende Haushaltsjahr sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Die geförderten Baumaßnahmen seien gedacht zur zweckmäßigen Unterbringung von Fahrzeugen sowie deren Besatzungen und trügen mittelbar dazu bei, die Hilfsfristen einzuhalten.