Land fördert schnelles Internet

Im Rahmen seine Breitbandförderung unterstützt das Land Baden-Württemberg die flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Gigabitnetzen überall dort, wo der privatwirtschaftliche Ausbau alleine nicht ausreicht.

Mit insgesamt über 33 Millionen Euro kommt in diesem Jahr eine Rekordsumme den 13 geförderten Kommunen im Landkreis Biberach zugute. Allein in die Raumschaft Riedlingen fließen rund 27 Millionen Euro.

„Ob Verkehr und Mobilität, Wirtschaft und Verwaltung, Arbeit und Alltag, Bildung und Forschung, Gesundheitsversorgung und Pflege: Ein schnelles Internet ist der Booster für Fortschritt, Klimaschutz, Lebensqualität und neue Chancen. Mit den Fördergeldern können Städte und Gemeinden ihre Infrastruktur voranbringen und damit flächendeckend digitale Zukunftsfähigkeit schaffen.

Das gibt wertvolle Planungssicherheit in einer Zeit, in der die Bundesregierung kurzzeitig viele Kommunen durch den Stopp der eigenen Breitbandförderung ausgebremst hat“, sagt Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, im Rahmen der digitalen Übergabe der Förderbescheide durch Innenminister Thomas Strobl.

Neben Städten und Gemeinden fördert das Ministerium in der diesjährig letzten Fördertranche auch die Beteiligung der OEW Breitband GmbH am kommunalen Netzausbau im Cluster Landkreis Biberach West.

Im Einzelnen verteilen sich die Fördersummen auf folgende Projekte: Für den FFTB-Ausbau durch Mitverlegung bei Netze BW in Wilflingen gehen knapp 20.000 Euro an die BLS Sigmaringen.

Für den Graue-Flecken-Ausbau in den Ortsteilen Billafingen, Dürrenwaldstetten, Egelfingen, Emerfeld, Friedingen und Ittenhausen fließen knapp 2,5 Millionen Euro in der Gemeinde Langenenslingen

Um den kommunalen Ausbau von Breitbandinfrastruktur im westlichen Landkreis Biberach voranzutreiben, gehen 24,5 Millionen Euro an die OEW Breitband GmbH für die Kommunen Alleshausen, Riedlingen, Unlingen, Dürnau, Kanzach, Tiefenbach, Oggelshausen, Bad Buchau und Ingoldingen.

Weil momentan noch unklar ist, wie es mit der Bundesförderung weitergeht, hat das CDU geführte Innen- und Digitalisierungsministerium eine entsprechende Landesvorschrift in ihrer Geltungsdauer verlängert, um eine Regelungslücke bis zum Inkrafttreten der neuen Bundesvorschrift zu verhindern.

In der aktuellen Übergaberunde wurden insgesamt 143 Zuwendungsbescheide für 40 Zuwendungsempfänger aus 23 Landkreisen in Höhe von über 384 Millionen Euro übergeben. Mit diesen Förderanträgen werden 62.008 neue Teilnehmeranschlüsse entstehen. Darunter fallen 78 Schulanschlüsse, 6497 Anschlüsse für Gewerbebetriebe, ein Krankenhaus und 176 Anschlüsse für öffentliche Einrichtungen.

Landrat Mario Glaser zeigt sich sehr erfreut über die Unterstützung durch das Land. „Nachdem uns die Nachricht über den Förderstopp des Bundes erreicht hatte, befürchteten wir einen erheblichen Zeitverlust für den Breibandausbau im Landkreises Biberach. Unsere Städte und Gemeinden und die OEW Breitband GmbH haben sich jedoch frühzeitig um die Antragstellung bemüht, so dass die meisten Förderanträge beim Bund bereits vor dem Förderstopp eingereicht waren. Dass dieses umsichtige und schnelle Handeln jetzt belohnt wird, indem das Land Baden-Württemberg in kürzester Zeit nach Vorliegen der Bundesförderbescheide auch die Kofinanzierungs-Bescheide erlässt und übergibt, ist ein wichtiges Zeichen für eine wettbewerbsfähige Zukunft in unserem Landkreis.“ Durch den Bund und das Land fließen nach aktuellem Stand über 160 Millionen Euro an Fördermitteln zum Breitbandausbau in den Landkreis. „Dafür mein herzlicher Dank an den Bund und das Land und die Abgeordneten, die sich für die Städte und Gemeinden und den Landkreis stark gemacht haben“, so der Landrat.