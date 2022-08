Land fördert Sanierung von St. Prankratius

Ostrach (sz) - Das Land Baden-Württemberg fördert den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen – auch Ostrach profitiert davon: 34 600 Euro fließen in dieser Tranche in die Sanierung der Pfarrkirche St. Pankratius zur Dachsanierung und Fassadenerneuerung sowie die Glockentechnik. „Denkmale sind sichtbare Zeichen unserer Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Ihr Schutz ist ein Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unserer Kultur und Geschichte. Unter der grün-geführten Landesregierung stellen wir sicher, dass diese Monumente in gutem Zustand erhalten bleiben“, wird die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne) in einem Schreiben zitiert.

In dieser zweiten Tranche fördert das Land mit rund 6,3 Millionen Euro den Erhalt von 75 Kulturdenkmalen – darunter private, kirchliche und kommunale Denkmale. Laut der Mitteilung beteiligt sich Baden-Württemberg als eines von nur wenigen Ländern seit über 40 Jahren Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer beim Erhalt ihrer Denkmale. Generell unterstützt das Land alte Kirchen und Klöster, Burgruinen, historische Ortskerne oder Wohnhäuser und alte Industrieanlagen durch staatliche Zuschüsse. Das Land erhält das Geld überwiegend aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto Baden-Württemberg.

Ziel des Denkmalförderprogrammes ist der Schutz der mehr als 96 000 Bau- und Kunstdenkmale sowie der mehr als 82 000 archäologischen Denkmale in Baden-Württemberg. „Mit dieser Vielfalt zählt das Land-Baden-Württemberg zu einem der kulturell und historisch reichsten Lebensräume Deutschlands. Dies zeigt: Es lohnt sich, die zahlreichen Bau- und Kunstwerke für die nächsten Generationen zu bewahren“, so Bogner-Unden abschließend.