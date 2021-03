Land fördert Radinfrastruktur

Der Bodenseekreis profitiert von dem am Mittwoch vorgestellten Förderprogramm des Landes für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur vielfach, wie Landtagsabgeordneter Martin Hahn mitteilt. Das Programm hat insgesamt ein Volumen von etwa 70 Millionen Euro. 143 Bauvorhaben werden gefördert.

Bereits im laufenden Bauprogramm für 2020 befinden sich die Projekte barrierefreier Umbau des Fußgängerüberweges am Latscheplatz (Latschebrunnen am Untertorplatz) in Markdorf, die Hauptradroute Altstadt – Ailinger Straße – Meistershofen in Friedrichshafen, der Radweg an der K 7785 mit Querungshilfe am westlichen Ortsausgang von Frickingen/Leustetten; an der K 7739 der Bau einer Überquerungshilfe mit Anschluss an den Geh- und Radweg am Ortsausgang von Unterraderach, der Veloring Friedrichshafen, der Bauabschnitt 2/1 im Bereich Tunnel Waggershausen, der Neubau einer Überquerungshilfe in Kluftern, eine Radabstellanlage im Landratsamt Bodenseekreissowie eine Radabstellanlage am Bildungszentrum in Markdorf. Neu ins Bauprogramm 2021 aufgenommen wurde laut Pressemitteilung der Neubau des Velorings in Friedrichshafen, Bauabschnitt 2/0 BMA Friedrichshafen. „Mit dem Neu- und Ausbau dieser Fuß- und Radwege verbessert sich die Infrastruktur im Bodenseekreis und ganz besonders in Friedrichshafen deutlich“, erklärt der Landtagsabgeordnete der Grünen. „Radfahren und zu Fuß gehen ist gesund und ist Klimaschutz.“