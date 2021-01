Land fördert Oberschwaben Tourismus GmbH mit 400 000 Euro

Die Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) erhält vom baden-württembergischen Tourismusministerium Sonderfördermittel in Höhe von 400 000 Euro für umfangreiche Marketingmaßnahmen für die Zeit unmittelbar nach den Corona-Einschränkungen, berichtet Daniela Leipelt, Geschäftsführerin der OTG.

„Diese positive Nachricht haben wir erst vor wenigen Tagen mit großer Freude und Dankbarkeit entgegengenommen.“ Sie komme nun genau zum richtigen Zeitpunkt, denn so könne man sich bestmöglich mit neuen und innovativen Konzepten auf einen „Restart“ des Tourismus in diesem Jahr vorbereiten und dann zielgerichtet losstarten, sobald touristisches Reisen wieder erlaubt sind. Dazu Harald Sievers, Landrat des Kreises Ravensburg: „In unserem Landkreis spielt der Tourismus eine erhebliche Rolle. Deshalb hoffen wir sehr, ab dem Frühjahr wieder viele Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Die Sonderförderung des Landes ist dabei wichtiger Rückenwind für die geplanten Restart-Kampagnen im Jahr 2021.“

Abgestimmtes Programm aus Marketingkampagnen

Zur Stabilisierung und zukunftsfähigen Ausrichtung der Tourismusbranche in Baden-Württemberg hat das Landeskabinett bereits im November – zusätzlich zu den Hilfsprogrammen für Betriebe auf Bundes- und Landesebene – ein Investitionsprogramm für den Tourismus im Land auf den Weg gebracht. Insgesamt 4,5 Millionen Euro davon fließen nun in ein abgestimmtes Programm aus Marketingkampagnen der Tourismus Marketing GmbH (TMBW) und der sechs regionalen Destinationsmanagementorganisationen (Regionen: Schwarzwald, Bodensee mit Hegau, Stuttgart, Schwäbische Alb, das Nördliche Baden-Württemberg und das Württembergische Allgäu-Oberschwaben).

Jede der regionalen Organisationen erhält 400 000 Euro und bringt laut OTG davon mindestens 100 000 Euro in eine groß angelegte Kampagne für das gesamte Land ein. Jeweils 300 000 Euro verbleiben zur dortigen Verwendung für Marketingmaßnahmen zum „ReStart“ nach den Corona-Einschränkungen in den Regionen. Die 1992 gegründete Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, die das Marketing für das Urlaubsland Baden-Württemberg koordiniert, erhält für eine Restart-Kampagne 1,8 Millionen Euro. Hinzu kommen die jeweils 100 000 Euro, die von den sechs Destinationsmanagementorganisationen eingebracht werden. Die TMBW wird mit den Regionen die diesjährige Restart-Kampagne neu konzipieren und unter anderem auch einen neuen Imagefilm für das Tourismusland Baden-Württemberg auf den Weg bringen.

Imagekampagne zum Thema Landurlaub

„Die OTG wird sich ebenfalls an der Landeskampagne der TMBW beteiligen und möchte die angekündigten Sonderfördermittel in Höhe von 300 000 Euro nach aktuellem Stand der Planung schwerpunktmäßig für eine groß angelegte Imagekampagne zum Thema Landurlaub Oberschwaben-Allgäu einsetzen und hierzu möglichst auch ein Beteiligungskonzept für Tourismusorte und Leistungsträger in der Region aufsetzen“, kündigt Daniela Leipelt an.

Ziel sei es, die Vorzüge der Region Oberschwaben-Allgäu herauszustellen“, führt Daniela Leipelt weiter aus. Auch soll die Digitalisierung im Jahr 2021 noch stärker in den Fokus der Restart-Marketingmaßnahmen gerückt werden. Inwieweit die neue touristische Datenbank im Zuge dessen eingesetzt und erweitert werden kann, werde ebenso geprüft.