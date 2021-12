Land beschließt fast 20 Millionen Euro fürs MINT-Exzellenzgymnasium

Bei der zweiten Lesung zum Landeshaushalt für das Jahr 2022 am Freitag hat der Landtag Baden-Württemberg 19,3 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt für das MINT-Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau debattiert und diesem zugestimmt. Auch wenn der formale Beschluss über den Haushaltsplan noch aussteht, wäre die Sanierung der beiden bestehenden Gebäude für das geplante Projekt des Landes finanziell abgesichert. Damit ist der Spatenstich im kommenden Jahr 2022 gesichert.

Eine wichtige Vorentscheidung fiel am Freitag bei der Debatte über das Bauprogramm des Landes. Das MINT-Exzellenzgymnasium des Landes Baden-Württemberg auf dem Gelände des früheren Aufbaugymnasium, das zuletzt von einer japanischen Schule genutzt wurde, wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Im ersten Schritt sollen die bestehenden Gebäude für Verwaltung, Mensa und die klassischen Schulfächer des neuen Gymnasiums realisiert. Dafür hat der Landtag am Freitag die notwendigen Mittel freigegeben. Zusätzlich zu den 19,3 Millionen Euro sind weitere 3,6 Millionen Euro als Risikovorsorge eingeplant. Bei nicht vorhersehbaren Kostensteigerungen stehen damit Mittel bis zu 22,9 Millionen Euro im Landeshaushalt für diesen Bauabschnitt bereit.

Dem Ansatz für dieses Projekt hat der Landtag ohne Änderungen zugestimmt.

Die Sigmaringer Wahlkreisabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Bündnis 90, die Grünen) sieht eine Investition, die über das Land hinausweist. „Baden-Württemberg setzt mit dem Leuchtturmprojekt MINT-Exzellenzgymnasium mit Internat in Bad Saulgau bundesweit ein Zeichen für eine vorbildliche Exzellenzförderung im MINT-Bereich sowie für eine besondere Stärkung des ländlichen Raumes. “ Die Grünen-Abgeordnete hatte sich für die Finanzierung des Projekts in den vergangenen Monaten Besuche der Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und der Finanzberichterstatterin Barbara Saebel MdL (Grüne) in dei Gebäude des früheren Aufbaugymnasiums organisiert hatte. Dafür dankte die Abgeordnete. Beide hätten dem Projekt damit Rückenwind für die neue Legislatur gegeben.

Für den naturwissenschaftlichen Bereich, die Aula und das Internat müssen zwei neue Gebäude gebaut werden. Das wird in einem zweiten Bauabschnitt realisiert. Für beide Bauabschnitte wird mit Gesamtkosten zwischen 55 und 70 Millionen Euro geschätzt. Die Planer wollen auf dem Gelände eine Nutzfläche von insgesamt 7000 Quadratmetern schaffen.

Die dritte und letzte Lesung ist für Mittwoch, 22. Dezember, geplant. Dann wird der Haushaltsplan als Gesetz beschlossen.

Bereits im Schuljahr 2026/2027 sollen künftig in Bad Saulgau 192 hochtalentierte Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschulen aus ganz Baden-Württemberg in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) gemeinsam lernen, aber auch an Projekten arbeiten. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Universitäten ist Bestandteil des Konzepts.

Die zwei Gebäude auf dem Campus entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. Ursprünglich dienten sie der Ausbildung von Volksschullehrern für den ländlichen Raum in Oberschwaben. Nachdem die Lehrerausbildung an die Pädagogischen Hochschulen verlagert wurde, dienten die Gebäude verschiedenen schulischen Nutzungen. Bis 2012 wurde die Schule von der japanischen Toin-Gakuen-Schule genutzt. Seither stehen die Gebäude leer.