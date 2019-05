Laimnauer Narrenzunft befreien Grundschüler

Laimnau (sz) - Die Augen der Laimnnauer Kinder waren groß, als Latsche, Bollenbachgeist und die Schrättele der Narrenzunft Laimnau in der Argental-Grundschule durch die Klassenräume stürmten, um ihre Lehrer in Gewahrsam zu nehmen. Mit einem lauten „Bollenbach-Allweilwach“ brachten die Narren diese dann in die Aula um sie an den Pranger zu stellen, teilt die Narrenzunft mit.

Nach der Übergabe eines Schecks über 350 Euro aus dem Erlös des Kinderballs im Argental an den Förderverein der Grundschule waren die Dreikäsehochs schließlich nicht mehr zu halten. In Mitten des närrischen Treibens, dankte Zunftmeisterin Stefanie Zwisler allen Mitwirkenden des Kinderballs und den vielen Kuchenspenden aus der Gemeinde und betonte: „Es ist der Narrenzunft ein sehr großes Anliegen, mit unserem Kinderball die Schule in Laimnau immer wieder aufs Neue zu unterstützen“. Im Anschluss verkündete Zwisler dann lautstark die Schulbefreiung der Kinder für den Rest der Fasnet.