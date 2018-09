Laichinger stapeln sich auf das Siegertreppchen

Zum 14. Mal wird auf dem Aschaffenburger Schlossplatz der Stapler-Cup, die Meisterschaften im Staplerfahren, ausgetragen. Am ersten Tag starteten 17 Firmen-Teams aus Deutschland sowie eine russische Mannschaft in die Vorrunden zur elften Firmen-Team-Meisterschaft. Jeweils drei Staplerfahrer und ein „Logistiker“, der sein Fahrerteam bei den Parcoursaufgaben koordiniert, gingen für ihr Unternehmen an den Start.

Sechs Teams im Halbfinale

Nur sechs Teams erreichten das Halbfinale der Firmen-Team-Meisterschaft am Freitag – nicht darunter die Titelverteidiger von The Lorenz Bahlsen Snack-World aus dem niedersächsischen Hankensbüttel. Natalie Gaus, Gabriele Schulz und Thomas Herrmann, koordiniert von Teamchef Björn Kreutzer, waren in den beiden Vorrunden zu zögerlich unterwegs gewesen. Mit dabei aber ein Team aus Laichingen.

Für die sechs Halbfinalisten stellte sich der sogenannte Logistik-Parcous als wahre Bewährungsprobe heraus. Dort musste laut Mitteilung nicht nur präzise mit dem Stapler agiert werden, sondern zudem unterschiedlich schwere Kisten auf Zuruf des Logistikers in der richtigen Reihenfolge platziert werden. Mehrere Teams konnten diese Aufgabe nicht innerhalb der vorgegebenen 15 Minuten lösen.

Gleich im Finale dabei

Im Finale standen sich dann der Firmen-Meister von 2016, SMP Deutschland aus Neustadt a.d. Donau, das aus Russland angereiste Team von Petrovich sowie die Stapler-Cup-Neulinge von Husqvarna Gardena aus Laichingen gegenüber. Angefeuert von SMP-Teamchef Anton Gruber gingen die drei Staplerfahrer Benjamin Danker, Eugen Karsten und Igor Schurr in der Runde der letzten Drei sofort in Führung. Aber auch Stanislav Bolshakov, Alexey Bakhvalov und Oleg Antoshkin stapelten laut Mitteilung sicher und zügig die Styropor-Teile zu einem filigranen Gebilde und lieferten sich zeitweise in Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Neustädtern. Deren präzise Arbeit zahlte sich auf den letzten Zentimetern aus und die Vier von SMP konnten sich dank ihres stabileren, fast fünf Meter hohen Turms jubelnd in den Armen liegen. Stefan Jasniok, Özkan Muhsin und Tom Reum von Husqvarna Gardena mussten sich mit dem dritten Platz begnügen. „Wir wollten hier beim ersten Mal eigentlich nur Erfahrung sammeln, um 2019 den Titel zu gewinnen. Jetzt waren wir schon im Finale dabei – das ist doch spitze!“, resümierten die Männer aus Laichingen zufrieden.