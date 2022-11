Lahm sieht europäische Werte vor Heim-EM 2024 in Gefahr

Turnierchef Philipp Lahm sieht vor der Heim-EM 2024 „unsere Werte“ in Gefahr. „Wir sollten sie verteidigen. Fußball kann Zusammenhalt schaffen, indem er sie feiert. Und er kann helfen, die Errungenschaften von Europa zu bewahren. Darüber hinaus gilt es, das Interesse für den Fußball an der Basis zu wecken“, sagte der frühere Fußball-Weltmeister in einem „Zeit“-Interview.

Gefragt worden war Lahm zur EM-Stimmung angesichts des Kriegs in der Ukraine und antidemokratischen Bewegungen in Europa.

Am aktuellen WM-Gastgeber Katar sieht Lahm „berechtigte Kritik“. Er schränkte aber ein: „Vielleicht übersehen wir jedoch ein wenig, wie rasant sich die Gesellschaft dort seit den Siebzigerjahren entwickeln musste.“ Er habe vom Fernseher aus „das Gefühl, nicht nur Katar, die ganze Region freut sich über die WM. Lediglich Teile Europas haben diesen strengen, manchmal unerbittlichen Blick - vielleicht sogar nur Deutschland.“ Selbst nicht nach Katar zu reisen, sei eine „bewusste Entscheidung“ gewesen.

