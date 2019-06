Lagerhalle brennt - Wohnhäuser geräumt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Durlangen eine Lagerhalle in Brand geraten

Gegen 01.40 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand in der Zimmerbacher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die Halle bereits nahezu in Vollbrand. Die Halle ist etwa 150 m mal 150 m groß und in ihr wurden Holzreste, Pappe und diverser Abfall gelagert. Die Feuerwehren aus den Gemeinden Durlangen, Schwäbisch Gmünd, Mutlangen, Täferrot, Spraitbach, Ruppertshofen und Aalen waren mit insgesamt 129 Einsatzkräften bemüht, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Nicht zuletzt wegen der brennenden Stoffe in der Halle konnte das Feuer auch nach Stunden noch nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden.

Wohnhäuser aus Sicherheitsgründen geräumt

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vier Wohnhäuser in der benachbarten Industriestraße mussten aus Sicherheitsgründen geräumt werden, da die Gefahr bestand, dass sich das Feuer in diese Richtung ausbreiten könnte. Es mussten etwa fünf Personen vorübergehend die Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des Sachschadens und auch die Brandursache sind noch nicht bekannt.