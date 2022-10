OSK verzeichnet doppelt so viele Covid-Patienten wie in der Vorwoche

Einen „wahnsinnigen Anstieg“ an Covid-Patienten hat die Oberschwabenklinik (OSK) laut deren Pressesprecher Winfried Leiprecht im Vergleich zur Vorwoche verzeichnet.

Genaugenommen hat sich die Anzahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den drei Akutkliniken im Kreis Ravensburg behandelt werden müssen, in sechs Tagen verdoppelt: von 23 am vergangenen Freitag auf 46 am Donnerstag.

Die siebte Pandemiewelle hat damit den Scheitelpunkt der ersten bereits deutlich überschritten. Das hohe Niveau der besonders schlimmen und tödlichen zweiten Welle im Dezember 2020/Januar 2021 mit mehr als 100 Patienten gleichzeitig, ist aber noch nicht erreicht.

Wieder drei Patienten auf Intensivstation

In Mehrzahl seien die Corona-Infizierten aber nicht hauptsächlich wegen des Virus, sondern wegen einer anderen Erkrankung da: Corona sei dann zunächst nur ein Zufallsbefund, der aber trotzdem das gesamte Procedere mit Isolation und aufwendiger Pflege nach sich zieht. Je nach Schwere der Infektion kann es den allgemeinen Zustand der ohnehin geschwächten Patienten verschlimmern.

Die meisten Covid-Patienten seien gegen Sars-2 geimpft. 24 infizierte Männer und Frauen liegen im Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg, davon zwei auf der Intensivstation, 18 in Wangen, davon einer auf der Intensivstation. Weitere vier liegen im Bad Waldseer Krankenhaus.

Krisenstab wurde reaktiviert

Auch der Krankenstand beim Personal wird laut Leiprecht wieder schlimmer. „Wir beginnen schon wieder damit, planbare Behandlungen vereinzelt abzusagen“, schildert er die Folge. Ein zwischenzeitlich eingestellter Krisenstab wurde reaktiviert und soll wieder regelmäßig zur Lage tagen.

Ihm gehören unter anderem Vertreter von Ärzten und Pflegern, Personalabteilung, Betriebsrat, OP-Management und Kommunikationsabteilung an. Leiprecht: „Die Situation ist sehr ernst, wir müssen uns wieder auf eine hohe Belastung einstellen.“