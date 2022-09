Längste Puzzlemeile der Welt im Spieleland: So lief der Weltrekord ab

Die gemeinsame Kraftanstrengung hat sich am Ende ausgezahlt: Seit Sonntagnachmittag darf sich das Ravensburger Spieleland offiziell Weltrekordhalter nennen. Denn in dem Meckenbeurer Freizeitpark liegt die längste Puzzlemeile der Welt.

Doch bis es so weit war, hat mancher der teilnehmenden Puzzler seine Nerven ordentlich beansprucht, denn da wurde es nochmal spannend. Um zu überprüfen, dass auch alles seine Richtigkeit hat, war Anouk de Timary als Guinness-Weltrekordrichterin extra angereist. Zusammen mit der unabhängigen Beobachterin Nina Krassnik sing sie zunächst den Puzzlepfad auf der Eventwiese im Schneckentempo ab.

Immer wieder blieb sie stehen und überprüfte, ob die einzelnen Puzzles eng genug aneinanderlagen und dass sie nicht überlappten. Ihrem kritischen Blick entging nichts. Hatte sich ein Puzzleteil versehentlich gelöst und war verschoben, monierte de Timary das sogleich und einer der vielen fleißigen Spieleland-Mitarbeiter behob den Schaden umgehend.

Am Ende sind es mehr als doppelt so viele

Zwei Wochen lang hatten die Besucher des Spielelandes Gelegenheit gehabt, am Weltrekordversuch aktiv teilzunehmen und ein 100 Teile XXL-Puzzle im Eventzelt zu puzzeln. Vorgabe für den Rekord waren 1000 Puzzles, am Ende waren es dann sogar mehr als doppelt so viele, nämlich 2070.

Seit den frühen Morgenstunden am Sonntag hatten Mitarbeiter des Spielelandes die einzelnen Puzzles auf einer Strecke von über einem Kilometer eng aneinandergelegt. Immer mit bangem Blick Richtung Himmel, hatte es doch tags zuvor kräftig geregnet. „Danke Petrus!“, schickte Spieleland-Geschäftsführerin Siglinde Nowack, die selbst die ganze Zeit mithalf, denn auch ein Stoßgebet gen Himmel, als es trocken blieb.

Der Weltrekord ist geschafft: Voller stolz präsentiert Siglinde Nowack (rechts), Geschäftsführerin des Ravensburger Spielelands, die offizielle (konfettiverzierte) Urkunde, die sie von Guinness World Records Richterin Anouk de Timary erhalten hat. (Foto: Kerstin Schwier)

Richterin verkündet das Ergebnis

Dann wurde es ernst: „Ich bin offizielle Richterin der Guinness World Records. Ich bin heute hier, um den Weltrekord zu überprüfen und kann Ihnen sagen: Sie haben es geschafft“ – die weiteren Worte von Weltrekord-Richterin Anouk de Timary gehen in tosendem Jubel und Applaus unter. Eine Konfettikanone lässt goldene Schnipsel auf die zahlreichen Gäste im Eventzelt des Ravensburger Spielelands regnen.

Neben dem Weltrekordversuch findet an diesem Tag auch noch ein Treffen regionaler Maskottchen im Spieleland statt, die sich nun ebenfalls auf der Bühne im Zelt versammelten. Feierlich überreichte Richterin de Timary die offizielle Urkunde an Spieleland-Geschäftsführerin Siglinde Nowack, die das gerahmte Zertifikat sogleich stolz dem tobenden Publikum präsentierte.

Eigentlich schon vor Corona geplant

„Mir geht das Herz auf, wenn ich diese Puzzlemanie sehe. Wenn ich sehe, mit welcher Freude und Begeisterung unsere Gäste gepuzzelt haben. Einfach toll“, freute sich die Geschäftsführerin. Bereits vor zwei Jahren hatten sie und Pressesprecherin Yvonne Wirth die Idee zum Weltrekordversuch, doch dann kam die Pandemie dazwischen. Nun hat es gleich mit überragendem Erfolg geklappt.