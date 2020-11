Das Land befindet sich mitten in der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie. Einer der wichtigsten Orte im Alb-Donau-Kreis, an dem an dem Virus erkrankten Menschen geholfen wird, ist das Ulmer Universitätsklinikum. Wie man am Uniklinikum im Kampf gegen das Virus aufgestellt ist, weiß Professor Dr. Florian Gebhard.

Der 60-Jährige ist der Geschäftsführende Direktor des Zentrums für Chirurgie und Mitglied der achtköpfigen Task Force Corona.