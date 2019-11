Lady Antebellum besingen die Höhen und Tiefen des Lebens

Das Country-Trio Lady Antebellum ist wieder da. Mit ihrem Album „Ocean“ (Big Machine Label Group/Universal Music) beenden Dave Haywood, Charles Kelley und Hillary Scott nach „Heartbreak“ 2017 eine zweijährige Wartezeit ihrer Fans.

Nicht ganz so hitverdächtig wie „Need You Now“, aber auf höchstem musikalischen Niveau - das Album mit seinen 13 Songs ist auf jeden Fall vielversprechend.

Alltagsprobleme und persönliche Beziehungen gehören zu den Themen ihrer neuen Songs. „Ein Hauptthema ist die Rückkehr zum Kern dessen, was wir sind - als Schriftsteller, Sänger und Menschen, das in jedem dieser Songs zum Vorschein kommt“, erklärt Haywood. Die Arbeit im Studio sei so spannend wie beim ersten Album gewesen. „Alles war aufregend und neu wie damals.“

Der Titeltrack „Ocean“ steckt voller Tiefe, soll nach Vorstellung des Trios an die Schönheit des Lebens erinnern, „selbst wenn wir in einem Sog gefangen werden“. Der Song stehe „für all die Dinge, die wir denken und fühlen, wenn wir das Wort hören“, sagt Scott. „Ich liebe die Metaphern der Wellen und der Höhen und Tiefen des Lebens, neben den Höhen und Tiefen des Albums - es ist einfach eine schöne Art, die gesamte Arbeit darzustellen“, urteilt Haywood.

„You Can Do You“ wiederum ist vom Trubel der Straßen der Country-Hauptstadt Nashville geprägt, bei „The Thing That Wrecks You“ liefert die Band Little Big Town musikalische Unterstützung in Form von Background-Gesang - die Vocals vermengen und trennen sich abwechselnd und weben den Hörer in ihren Bann.

Lady Antebellum - eine eigenwillige Namensgebung aus dem Lateinischen für Vorkriegszeit (entstanden nach Betrachten einiger alter Fotos aus der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg) und einem einheitlich beschlossenen „Lady“ als Vorschalte - gilt als eine der führenden Country-Bands des 21. Jahrhunderts.

Ihre Trophäensammlung lässt sich sehen: Seit dem Erscheinen ihres ersten Albums 2008 haben sie in wenigen Jahren mehrere Grammys, Preise der Academy of Country Music (ACM) und der Country Music Association (CMA) eingeheimst.

