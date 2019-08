Ladestation für E-Autos eröffnet

Von Schwäbische Zeitung

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat die Revision gegen die Strafurteile des Landgerichts Hechingen wegen der tödlichen Hundeattacke als unbegründet verworfen.

Die Verurteilung eines Ehepaares wegen fahrlässiger Tötung wurde damit bestätigt. Die Angeklagten waren vom Amtsgericht Sigmaringen am 10. Juli 2018 verurteilt worden, weil ihr Kangalrüde am Abend des 30. Mai 2017 in Frohnstetten aus dem nicht genügend gesicherten Grundstück gelangte und eine 72 Jahre alte Passantin zu Tode biss.