Ladendiebin schlägt um sich

Eine Frau hat in einem Lebensmitteldiscounter in der Äußeren Ailinger Straße am Freitagabend versucht mehrere Waren zu stehlen - und schlug laut Polizeibericht um sich, als sie erwischt wurde.

Die 39-jährige Täterin habe zunächst mehrere Waren aus der Auslage genommen, jeweils die Preisetiketten entfernt und die Waren in eine mitgeführte Tasche gesteckt. Hierbei sei sie vom Ladendetektiv beobachtet worden, der die Frau im Anschluss zur Rede stellte. Diese versuchte sich aber zunächst durch Flucht zu entziehen und konnte nur mit großer Kraftanstrengung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, da sie sich gegen die Maßnahmen wehrte und um sich schlug.

Der Ladendetektiv wurde hierdurch laut Polizei leicht verletzt. Die Täterin wurde der Kriminalpolizei übergeben, die in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen hat.