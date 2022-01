Ladendieb führt Klappmesser in Wangener Baumarkt mit

Wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich ein 25-jähriger Mann verantworten, der am Montagmittag in einem Baumarkt in der Wangener Straße „Haidösch“ beim Ladendiebstahl erwischt worden ist.

Laut Polizeibericht beobachtete ein Zeuge den Mann, wie er Zubehörteile in seinem Schuh versteckte und an der Kasse lediglich andere Waren bezahlte. Eine alarmierte Polizeistreife fand in der Hosentasche des Ladendiebs ein verbotenes Klappmesser. Der 25-Jährige wird angezeigt.