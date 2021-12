Ladendieb beleidigt Polizeibeamte

Mit mehreren Anzeigen rechnen muss ein 33-Jähriger, der am Dienstag gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in der Karlstraße in Weingarten beim Ladendiebstahl erwischt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Detektiv des Geschäfts den Mann dabei, wie er eine Flasche Schnaps entwendete. Eine alarmierte Polizeistreife begleitete den Tatverdächtigen, der für den Supermarkt ein Hausverbot ausgesprochen bekam, aus dem Geschäft. Weil der Mann den Markt jedoch kurz darauf wieder betrat, musste die Polizei erneut anrücken. Im Laufe der weiteren Maßnahmen beleidigte der 33-Jährige die Beamten.

Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt.