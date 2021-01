Lachangriff auf die Pandemie

Die Jubiläumssaison 2020 ist zwar von Corona geprägt gewesen – im kommenden Jahr will der Verein „Kultur in der Arche“ in Dischingen dagegen wieder den scharfzüngigen Humor in den Mittelpunkt stellen.

Verlässlich planbar ist momentan kaum etwas, und so müssten alle Kulturschaffenden quer über ihre Pläne für 2021 eigentlich ein dickes Fragezeichen schreiben. Die Dischinger Humoraktivisten von „Kultur in der Arche“ hätten somit genügend Gründe, den Kopf in den Sand zu stecken. Ihr kabarettistisches Jubeljahr zur 20. Saison auf der kleinen Kleinkunstbühne fiel schließlich in Teilen der Pandemie zum Opfer.

In der Opferrolle wollen sich die Ehrenamtlichen freilich nicht sehen, immerhin ist ihr Ziel nicht nur die Unterhaltung des Publikums – die Erlöse aus den Veranstaltungen kommen auch der Arbeit der solidarischen Aktion „Freunde schaffen Freude“ zugute. Mit diesem Ziel vor Augen hat die Kulturinitiative auch für 2021 wieder ein pralles Kabarettpaket geschnürt.

So ist anderthalb Monate vor Beginn des Programms noch nicht klar, wo die Abende stattfinden werden. Als Menschen mit Realitätssinn nehmen die Aktiven um „Freunde“-Chefin Inge Grein-Feil jedoch an, dass zumindest die ersten Veranstaltungen wegen gebotener Abstandsregeln nicht in der „Arche“ stattfinden können. Für diesen Fall kann die Reihe in die Dischinger Egauhalle ausweichen, wo genügend Raum für sicheren Abstand gegeben ist.

Los geht – wo auch immer – das Programm am Sonntag, 17. Januar, ab 18 Uhr mit Anny Hartmann und „Schwamm drüber?“. In diesem Best-of der Jahre 2011 bis 2020 blickt die politische Kabarettistin mit gewisser Dankbarkeit zurück. Immerhin sind, so einer der optimistischen Ansätze, diverse Polit-Machos dieser Jahre längst Schnee von gestern.

Musikalisch wird es bereits eine Woche später, am Sonntag, 24. Januar, ebenfalls ab 18 Uhr, wenn Mistcapala die eine oder die andere Dischinger Bühne betritt. Das freche und gut gereifte Quartett gilt nicht nur als musikalisch versiert, ihre Texte sprühen auch vor Wortwitz mit gut dosierter Schärfe.

Wie Mistcapala ist auch Nepo Fitz ein alter Bekannter auf dem Härtsfeld. Mit seinem Programm „Saumensch – Bist du gut oder böse?“ wird der Sohn der bayerischen Kabarettistin Lisa Fitz am Sonntag, 21. Februar, ab 18 Uhr über die Bretter wirbeln. Einen tiefen Blick in die schwäbische Seele wagt Jakob Friedrich mit seinem ersten Soloprogramm „I schaff mehr wie du“ am Sonntag, 21. März, ab 18 Uhr zu erleben. Ebenfalls von tiefer Zuneigung für das schwäbische Idiom ist das Werk von Ernst Mantel geprägt. Unter dem Motto „Bekanntes, Beliebtes und sehr viel Neues“ reist der Kabarettist aus dem Ostalbkreis am Sonntag, 18. April, aufs Härtsfeld. Beginn ist um 18 Uhr.

Eine Art kabarettistischer Lebensbilanz serviert Constanze Lindner am Sonntag, 2. Mai, ab 18 Uhr mit „Miss Verständnis“. Das Finale vor der Sommerpause, am Sonntag, 20. Juni (18 Uhr) bestreitet der in Dischingen bestens bekannte Christian Springer mit einem Best-of-Programm.

„Das Beste von Lizzy Aumeier“ ist am Sonntag, 19. September, ab 18 Uhr zu erleben. Aumeier selbst sieht sich als „Barbie-Fehlpressung“, ihre Fans kennen sie als die Entdeckung des bayerischen Musikkabaretts der vergangenen Jahre. Sein Programm „PEA(r)CE on Earth“ stellt Simon Pearce am Sonntag, 17. Oktober (18 Uhr), vor. Am Sonntag, 7. November, 18 Uhr, gibt es auch ein Wiedersehen mit Inka Meyer, die mit „Zurück in die Zugluft“ ihr aktuelles Programm vorstellen wird. Ebenfalls ein gern gesehener Gast bei „Kultur in der Arche“ ist Mathias Tretter, der am Freitag, 19. November, ab 20 Uhr als „Sittenstrolch“ auftreten wird. „Auch das Christkind muss dran glauben“ droht Michael Altinger am Sonntag, 5. Dezember, ab 18 Uhr.