LAC holt zehn Medaillen bei der DM der Masters

Mit kühlen Temperaturen und regnerischem Wetter hatten die Leichtahtletik-Master bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften zu kämpfen. Der großartigen Stimmung an den zwei Wettkampftagen tat dies aber keinen Abbruch. Über 1000 Athleten und Athletinnen aus ganz Deutschland trafen sich vor den Toren Münchens, um ihre Meister in den einzelnen Altersklassen zu ermitteln.

Der LAC Essingen stellte dabei mit die größte Mannschaft. Elf Athletinnen und Athleten des Vereins hatten sich für 30 Wettbewerbe bei diesen Meisterschaften qualifiziert. Noch nie hatte das Team des LAC Essingen in der Vergangenheit erfolgreicher bei einer deutschen Meisterschaft abgeschnitten. Mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen, fünfmal Bronze, sowie 15 Endkampfteilnahmen (Top Acht) zählte der LAC Essingen zu den erfolgreichsten Vereinen bei dieser Veranstaltung.

Bereits früh am Morgen, bei kühlen acht Grad, startete Bernhard Frey (M55) in den Weitsprungwettbewerb. Wenn auch die persönliche Leistung von Frey etwas unter der Saisonbestleistung lag, konnte sich der Essinger über den sechsten Platz freuen. Auch seine Konkurrenten hatten mit den schweren äußeren Bedingungen zu kämpfen und blieben weit unter ihren Bestmarken.

Wolfgang Schmidt und Rainer Strehle, beide M55, gingen über die 800 Meter an den Start. Aufgrund der Meldezeiten war mit einem engen Rennverlauf zu rechnen. Verletzungsbedingt musste Wolfgang Schmidt das Rennen nach 500 Metern abrechen. Er lag zu diesem Zeitpunkt auf dem vierten Rang. Rainer Strehle konnte seine Saisonbestzeit bestätigen und wurde in einem starken Läuferfeld Achter.

Für die erste Medaille für das Essinger Team sorgte Günther Widmann. Im Speerwurf sicherte sich der 54-Jährige mit 43,79 Metern überraschend die Bronzemedaille. Zwei weitere Bronzemedaille an diesem Tag, gingen auf das Konto von Martina Meissner (W40), die ebenfalls im Speerwurf erfolgreich war und Klaus-Dieter Hutter (M60) im Hochsprung. Seit Jahren spielt die 4x100-Meter-Staffel der M50 bei der Medaillenvergabe eine wichtige Rolle. Auch 2022 wurde das Essinger Quartett in der Besetzung Klaus-Dieter Hutter, Wilhelm Beyerle, Rainer Strehle und Bernhard Frey durch gelungene Wechsel mit der Silbermedaille belohnt.

Andreas Deuschle (M50), konnte seinen Meistertitel aus dem Vorjahr im Kugelstoßen nicht verteidigen. Dennoch freute er sich über den zweiten Platz (14,03 Meter). Wie eng Freude und Leid beieinander liegen mussten die Sprinter erfahren, allen voran Wilhelm Beyerle (M55). Ganze sechs Hundertstel fehlten dem Essinger über die 100 Meter auf dem vierten Platz liegend zu Bronze. Auch über die 400 Meter sah es lange nach einer Medaille für den Essinger aus. Bis er auf der Zielgeraden noch einen Konkurrenten vorbeiziehen lassen musste und trotz Saisonbestzeit in 59,98 Sekunden Vierter wurde. Bernhard Frey als Sechster und Rainer Strehle als Siebter untermauerten die Essinger Dominanz in dieser Altersklasse und Disziplin. Martina Meissner wurde über die 100 Meter gute Achte in ihrer Altersklasse. Für einen goldenen Abschluss am ersten Wettkampftag sorgte Klaus-Dieter Hutter. Mit den schwierigen Windverhältnissen kam der Essinger mit Abstand am besten klar. In seinem ersten Sprung schockte er seine Konkurrenz mit einem weiten Satz auf 5,07 Meter (neuer Vereinsrekord). Diese Weite das Maß aller Dinge und belohnte Hutter mit dem deutschen Meistertitel.

Den Auftakt zu einem sehr erfolgreichen zweiten Wettkampftag machten die Mittelstreckler über die 1500 Meter. „Oldie“ Günther Maslo (M70) lief in seiner Altersklasse ein klug eingeteiltes Rennen und wurde guter Fünfter. Ebenfalls auf den fünften Platz kam Siegfried Richter (M60) bei seinem Meisterschaftsdebüt. Zur Bronzemedaille fehlten dem Essinger dabei nur wenige Sekunden. Bis zur letzten Runde kämpfte Rainer Strehle in seinem Finallauf der M55 um eine Topplatzierung. Am Ende fehlten dem Essinger nach einem strapaziösen Wettkampfprogramm bei diesen Meisterschaften die entscheidenden Körner. Am Ende Stand der siebte Platz zu Buche. Beim parallel stattfindenden Diskuswerfen der M60 zeigte Hartwig Vöhringer eine gute Serie von weiten Würfen über die 40-Meter-Marke. Mit 43,02 Metern gelang Vöhringer als Dritter der Sprung auf das „Stockerl“. Hans Messner war mit seiner Leistung persönlich nicht zufrieden: Mit einem achten Platz zeigte der Essinger jedoch, wie wichtig er für die Essinger Werfermannschaft ist.

Für einen Paukenschlag sorgten danach die Hürdenläufer. Innerhalb von 15 Minuten gab es zwei Goldmedaillen für das Essinger Team. Mit ihrer feinen Lauftechnik hielt Martina Meissner über die 80-Meter-Hürden in 13,49 Sekunden ihre Konkurrenz klar in Schach. Sie sicherte sich den Titel - den Ersten überhaupt. Klaus-Dieter Hutter (M60) feierte über die 100-Meter-Hürden (16,45 Sekunden) die Titelverteidigung.

Hans Messner belegte im Dreisprung mit 9,44 Metern den vierten Rang. Für ihn war es eine persönliche Bestleistung. Auf Rang fünf landete Klaus-Dieter Hutter (9,24 Meter). Den Abschluss der Wettkämpfe machten die Sprinter über 200 Meter und die Speerwerfer der Männer 60. Martina Meissner sicherte sich über die 200 Meter den sechsten Rang. Wilhelm Beyerle musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Hartwig Vöhringer bescherte dem LAC Essingen im Speerwurf die zehnte Medaille. Er holte die Bronzemedaille (42,74 Meter).