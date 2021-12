LAC Essingen mit gelungenen Saisonabschluss in Valencia

Marathon laufen im Dezember? Dabei auch noch eine persönliche Bestzeit erzielen? In Deutschland ist das nahezu unmöglich. Das Wetter ist normalerweise zu kalt und die wenigen Marathonveranstaltungen weisen Streckenbeschaffenheit und Profile auf, die keine Bestleistungen ermöglichen.

Anders in Valencia. In der spanischen Metropole findet jedes Jahr am ersten Dezember Wochenende der Maraton Valencia statt. Er gehört mit dem Elite Platinum Label des Leichtathletik Weltverbandes zu den neun renommiertesten Marathonveranstaltungen weltweit und steht damit auf einer Stufe mit den Veranstaltungen in Berlin, London und New York. Und auch das Wetter bietet mit 15 bis 20 Grad beste Laufvoraussetzungen.

Auf dieser schnellen Strecke ist auch eine Gruppe des LAC Essingen auf die Jagd nach Bestzeiten gegangen. Alexander Götz, Thomas Schamberger und Jean-Pierre Sedita hatten als Ziel ausgegeben, die Drei-Stunden-Marke zu unterbieten. Leider musste Schamberger kurzfristig aufgrund einer Erkrankung passen. So gingen Götz und Sedita ohne ihren Trainingspartner auf die Strecke. Götz, vor einigen Jahren in Frankfurt schon mal um 24 Sekunden an der Drei-Stunden-Marke gescheitert, ließ dieses Mal von Anfang an keine Zweifel aufkommen, es zu schaffen. Mit einer optimalen Balance aus Krafteinteilung und Tempo lief er bis Kilometer 30 einen Vorsprung von fast fünf Minuten auf die Drei-Stunden-Marke heraus. Am Ende finishte er in 2:54:19 Stunden und wurde damit zweitbester Deutscher der Altersklasse M 40. Für Sedita war es der erste Marathon.

Ohne Marathon Rennerfahrung fehlten auf den letzten Kilometern einige Sekunden. Mit einer Zeit von 3:00:20 Stunden erreichte er trotzdem eine sehr gute Zeit bei seinem Marathon Debüt.

Für Olaf Schönbach und Ralf Damrat waren die gesetzten Zielzeiten nicht ganz so schnell. Eine Zeit zwischen 3:30 und 3:45 Stunden sollte es werden. Schönbach, ebenfalls wie Sedita mit Marathon Debüt, lief konstant von Beginn an mit einer Pace von fünf Minuten/Kilometer. Dass sollte für eine Zielzeit von 3:30 Stunden reichen. Wie gut Schönbachs Vorbereitung war, zeigte sich dann ab Kilometer 30. Für viele beginnt hier der Kampf gegen Erschöpfung und schmerzende Beine. Nicht so für Schönbach: Das Tempo haltend überholte er zahlreiche Mitläufer. Am Ende finishte er in 3:32:50 Stunden und wurde wie Götz zweitbester Deutscher in seiner Altersklasse M 55. Für Damrat lief es bis Kilometer 30 ähnlich gut wie für Schönbach, ihre Zwischenzeit war fast identisch. Dann machte sich aber das fehlende Marathon Training bemerkbar und das Tempo wurde langsamer. Am Ende reichte es in 3:43:17 Stunden aber auch für ihn für eine Zeit innerhalb der gesetzten Zielzeit.