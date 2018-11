La Balanza will bekannter werden

Dürbheim/Risiberg - In der Hauptversammlung des Vereins La Balanza ist Klaus Flad für weitere zwei Jahre zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Im Amt als Beisitzer bestätigten die Mitglieder Marius Schuler, Rainer Eschbach, Will W. Alarcon und den Kassenprüfer Ewald Kaufmann. Neu im Gremium sind Julian Freisinger und Rebecca Thieringer. Marius Grimm kandidierte nicht mehr als Schriftführer. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden.

Auch im zehnten Jahr seines Bestehens findet La Balanza immer wieder Volontäre zur Ableistung eines Freiwilligendienstes in Peru. Um den Bekanntheitsgrad auch über die Kreisgrenze hinaus zu erhöhen, und die Spendenfreudigkeit zu vergrößern, werden Ideen und Planungen aufgenommen, teilte Vorsitzender Klaus Flad mit. Es freute ihn besonders, die neue Bewerberin für 2019 Lara Leibold, Burladingen, und die Rückkehrer 2018 Rebecca Thieringer, Julian Keller und Emilly Riester in der Versammlung begrüßen zu können. Pia Maier hat ihre Zeit in Südamerika noch um vier Wochen verlängert. Dagegen reisten Ann-Kathrin Schmidt, Pfullendorf, im August und im September Tim Tegtmeyer, Stetten am kalten Markt, als Volontäre nach Cusco.

Hilfe für Kinder und Jugendliche

In seinem Tätigkeitsbericht standen neben der Besichtigung der Hilfsprojekte auf seiner Reise nach Peru die Tätigkeiten der jungen Menschen in Peru im Mittelpunkt. Diese waren meist im Kinder- und Jugendheim „Mantay“ in Cusco und in der Einrichtung „Aldea Yanapay“ in der Betreuung von Kindern sozial schwacher Familien tätig. Während der Aufenthalte stand auch ein Besuch in den Andendörfern auf dem Programm, um die Projekte von La Balanza „Hilfe zur Selbsthilfe“ kennen zu lernen. Von der guten Motivation der jugendlichen Volontäre konnte sich Flad auf seiner eigenen Perureise im Februar 2018 selbst überzeugen. Hierbei konnte er auch feststellen, dass die Textilwerkstatt „Chincheywasi“, die von der Stiftung Margit und Dieter Klauß, Hausen o. V., finanziert wurde, inzwischen sehr gut läuft. Als neues Projekt plant die Gemeinde, für die Familien Gewächshäuser aufzustellen, und hat La Balanza gebeten, die Kosten für die Plastik-Folie zu übernehmen.

Dagegen werden die Forellenbecken in Huilloc Rumira Sondormayo nicht erweitert. Die Gemeinde hat eine andere zusätzliche Einnahmequelle gefunden. Sie verkauft kleine Bäume an die Stadt, die damit Aufforstung betreibt. Ein neues Projekt wurde im Dorf San Juan de Taray mit der Installation eines Bewässerungssystems für Gemüsefelder in Angriff genommen.

Von den Aktivitäten in unserer Region mit Vereinsvorstellungen, Besuch von Märkten, Spendenaktionen, Benefizkonzerten berichtete der kommissarische Schriftführer und zweite Vorsitzende Christian Barthel. Kassierer Karl-Heinz Albrecht berichtete von einem Minus in den Finanzen. Kassenprüfer Ewald Kaufmann und Jürgen Kapp haben in verschiedenen Währungen rechnen müssen.

Rebecca Thieringer berichtete ausführlich über ihre Arbeit in Peru, die ihr sehr viel für ihre weitere Zukunft gegeben habe. Geprägt habe sie vor allem der Umgang mit minderjährigen Mädchen ab zwölf Jahren, welche zumeist infolge sexuellen Missbrauchs, Mutter wurden. Auch Emilly Riester hatte eine umfangreiche Diashow über ihren Freiwilligendienst vorgestellt.