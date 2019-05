Löw bleibt bei WM ohne Headset

Von Schwäbische Zeitung

Im Fall des Tettnanger Tötungsdelikts am vergangenen Sonntag ist nun auch die die 25-jährige Stieftochter des Tatopfers festgenommen worden. Die Festnahme sei bereits am Dienstag erfolgt, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft, sie sitze in Untersuchungshaft.

Anhaltspunkte deuteten laut Pressemitteilung darauf hin, dass die Frau den bereits inhaftierten 38-jährigen Haupttäter möglicherweise zu der Tat angestiftet haben könnte. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befanden sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen in der Wohnung.