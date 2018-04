Läufer feiern Frühlingsfest in Schlachters

Es war im April 2008, als die Bodenseebank anlässlich der Eröffnung ihrer Filiale in Schlachters die Idee hatte, eine Geschäftsstelleneröffnung einmal anders zu feiern – nämlich in Zusammenarbeit mit Achim Linder vom gleichnamigen Laufsportgeschäft in Form eines Stundenteamlaufes und anschließender Spendenübergabe. Dieser Lauf wurde von den Vereinen im Ort, den Bewohnern und auch der örtlichen Laufsportszene so gut angenommen, dass sich daraus gleich eine richtige Serie entwickelte mit mehreren Läufen jährlich in verschiedenen Orten.

Und so kam es, dass am Samstag der achte Teamlauf in Schlachters und der 23. Teamlauf insgesamt stattfand. Der künftige Bodenseebank- Vorstand Frank Bischoff brachte einige interessante Zahlen mit: „Bei acht Läufen in Schlachters brachten die Erwachsenen in den letzten Jahren 13 819 Runden zustande und 9949 gelaufene Kilometer.“ Auch der diesjährige Frühlingslauf wurde nach einem Jahr Teamlauf-Pause sehr gut von Groß und Klein und schnellen und weniger schnellen Läufern angenommen . Sie alle genossen die fantastische Stimmung und das tolle Frühsommerwetter, das so ganz anders war als das des Premierenlaufes – damals hatte es in Strömen geregnet.

83 Teams waren es, die in diesem Jahr an den Start gingen mit teils kreativen Teamnamen, wie die „Höhenreuter Laufenten“, die „Mostmädels“, „dumm gelaufen“ oder „Seitenstechen“. Sie alle versuchten, binnen einer Stunde möglichst viele Runden zusammenzubringen, schließlich sollte doch für jede gelaufene Runde ein Euro gespendet werden. Natürlich liefen hier einige schneller, andere langsamer, es waren erschöpfte, aber nie unzufriedene Gesichter zu sehen. Die einen unterhielten sich fröhlich beim Laufen, die anderen rannten zügig durch, die nächsten rannten wieselflink bis zur ersten Ecke um dann, kaum aus dem Blickfeld der Zuschauer verschwunden, das Tempo zu drosseln, dort sollen sogar Läufer mit Bierflaschen in der Hand gesehen worden sein.

Die Schnellsten waren am Ende die Läufer von den beiden Teams vom „Kunstcafé Lindau“ Team 1 und 2, Markus Hirsch und Otto Hörmann, sowie Bärbel Fischer und Joachim Wilczek und bei den Frauen Stefanie Mollnhauer und Maja Beck vom „Zimmerer Team 5“. Gewonnen haben aber letztlich alle, die zwischen 12 und 26 Runden gelaufen sind innerhalb dieser Stunde, denn letztlich haben sie alle ihr bestes gegeben, haben alle für gute Stimmung gesorgt und haben eine sehr ansehnliche Spendensumme erlaufen.

Begünstigte aus diesem Spendenlauf sollten die Fetzenhexen Bösenreutin und der Kindergarten Schlachters sein, wobei jedes Team selber entscheiden konnte, für welche Institution die erlaufenen Euro gespendet werden sollten. So erliefen letztlich 24 Teams für die Fetzenhexen 348 Runden und Euro, die die Bodenseebank auf 400 Euro aufrundete. Zusammen mit den Spenden aus den Kinderläufen und einer Aufrundung durften sich die Narren letztlich über eine Spende über 1200 Euro freuen.

Noch besser traf es den Kindergarten Schlachters, für den 59 Teams an den Start gingen und 1129 Runden erliefen. Zusammen mit den Kinderläufen, einer Aufrundung und einer 500 Euro Spende des Round Table Lindau Lindenberg konnten sie letztlich eine Spende über 2500 Euro in Empfang nehmen. Und weil es so schön war, geht es am 22. Juni in Nonnenhorn gleich weiter mit dem Laufen für einen guten Zweck.