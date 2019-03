Läufer für das Gränzbote-Team bei run & fun gesucht

Es ist höchste Zeit, fit zu werden! Am Wochenende vom 29. und 30. Juni steht das Tuttlinger Lauf-Event run & fun an und Sie können Teil des Gränzbote-Teams werden. Ab sofort können sich Leser für das Team bewerben.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Distanzen: fünf Kilometer, zehn Kilometer oder Halbmarathon. Fit gemacht werden die Teilnehmer von erprobten Trainern immer mittwochs ab 18 Uhr. Jeder wird dabei in eine Trainingsgruppe eingeteilt, die zum individuellen Lauftempo passt. Gränzbote-Läufer erhalten ein Laufshirt und einen Gutschein für Laufschuhe im Wert von 40 Euro. 60 Plätze stehen zur Verfügung, Anmeldeschluss ist am Sonntag, 7. April. Bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben: Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum und der ausgewählte Laufwettbewerb.

Wer teilnehmen möchte, schreibt an redaktion.stadt.tuttlingen@schwaebische.de oder Verlagsdruckerei J.F. Bofinger, Stichwort: Leserteam, Jägerhofstraße 4, 78532 Tuttlingen