Länder beschließen „Hygiene-Ampel“ für Lokale

Bremen/Düsseldorf (dpa) - Die Verbraucherschutzminister der Länder haben in Bremen die Einführung einer „Hygiene-Ampel“ für Gaststätten beschlossen. Dies sei ein Meilenstein für den Verbraucherschutz, ließ Nordrhein-Westfalens Ressortchef Johannes Remmel in Düsseldorf mitteilen. Kontrollergebnisse nicht zu veröffentlichen und den Bürgern zu verheimlichen, käme einer Entmündigung gleich. Künftig soll eine farbige Skala gut sichtbar am Eingang von Lokalen hängen und die Ergebnisse der letzten Lebensmittelkontrollen anzeigen.