Kuschelige Sachen für den Tafelladen in Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab sofort gibt es im Tafelladen CariSATT der Caritas Bodensee-Oberschwaben wieder kuschelige Wintersachen zu kaufen. Auch in diesem Jahr übergab Rosemarie Cacciatore, Inhaberin der „Strickliesl“ in Weingarten, Kartons und Taschen, gefüllt mit liebevoll gefertigten Handarbeitsstücken, an CariSATT-Leiterin Simone Prommer. Warme Pullover und Jacken, farbenfrohe Schals und Mützen, bunte Babyschuhe, Socken, Handschuhe und Ohrenschützer, fröhliche Spieldecken, Wollfiguren und vieles mehr – zahlreiche fleißige Handarbeitsfreunde haben nach einem Aufruf von „Strickliesl“ im Juni bei der Aktion wieder mitgemacht und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. „Einige der Handarbeiterinnen sind seit vielen Jahren mit dabei“, berichtet Rosemarie Cacciatore. „Sie freuen sich, dass sie mit ihren Handarbeitssachen Kindern und Familien in der Region, die eher nicht auf der Sonnenseite stehen, eine Freude machen können.“