Kurzweiliger Online-Quiz-Abend zum Wissen über Europa

Friedrichshafen (sz) -Wie viele EU-Kommissare gibt es nochmal? Wann trat Österreich der EU bei und was sind die vier Motoren für Europa? Die fünf baden-württembergischen EUROPE DIRECT Zentren, eines davon die vhs-FN, sowie das Ministerium der Justiz und für Europa laden am Donnerstag, 6. Mai ab 18 Uhr zu einem virtuellen EU-PubQuiz ein. Bei dem Quiz können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen über Europa und alles, was damit zusammenhängt, unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt’s natürlich auch etwas! Wer Lust auf einen kurzweiligen Abend hat, einfach anmelden bei der vhs-FN unter www.vhs-fn.de/programm/kurs/ia1071. Mit dem Zomm-Link, der daraufhin zugeschickt wird, am Abend einloggen. Alles Weitere erklären dann die Quizmaster Birgit Bujard und Andreas Christ, beide Mitglieder im Team Europe-Rednerpool der Europäischen Kommission.