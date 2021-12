Kurzarbeit und Corona bescheren neue Krippe

Im Kanzach bei Familie Ziegler steht in diesem Jahr eine ganz besondere Krippe. Vergangenes Jahr sei er wegen Corona in Kurzarbeit gewesen und habe sehr viel Zeit gehabt, schreibt Ottmar Ziegler. So habe er in den Monaten Oktober, November und Dezember eine eigene Krippe hergestellt. Das sei in der Zeit neben Homeschooling mit den Kindern seine Haupttätigkeit gewesen. Auf das Ergebnis kann der Kanzacher Krippenbauer mit Recht sehr stolz sein. Von der Familie wird die Krippe, die in diesem Jahr wieder aufgestellt wurde, als Corona-Krippe bezeichnet, da es sie ohne die Pandemie nicht gegeben hätte.