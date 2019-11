Kurz belichtet!

Name: Christian Lewang

Aufgabe: Fotografie

Meine persönliche Initialzündung zum Einstieg in die Fotografie erhielt ich im Oktober 1984 auf einem Mike-Oldfield-Konzert (Discovery Tour) in der alten Messehalle 7 . Ein Freund von mir machte mit einer Spiegelreflexkamera, die er sich von seiner Mutter ausgeliehen hatte, richtig tolle Fotos in Farbe vom damaligen Konzert. Danach hatte es mir die Fotografie irgendwie sehr angetan und ich wollte unbedingt eine eigene Kamera besitzen.

Erste Veröffentlichungen hatte ich in unserer damaligen GZG-Schülerzeitung dem „Breitmaulfrosch“.

Das erste Foto in der Lokalausgabe der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen durfte ich anlässlich unseres GZG-Abi-Streich 1987 beisteuern – auch die meisten Fotos zur Bebilderung unserer Abizeitung gingen damals auf mein Konto.

Entscheidend für meinen Einstieg als freier Mitarbeiter bei der SZ in Friedrichshafen war jedoch das Hochwasser am Bodensee im Sommer 1987. Allerdings hatte die Lokalredaktion bereits einen eigenen Fotografen entsandt. Der damalige Chefredakteur Fritz Maier fragte mich jedoch, ob ich mir vorstellen könnte als freier Mitarbeiter, mit Kamera und gezücktem Stift aus Langenargen zu berichten – es wäre gerade eine Stelle vakant. Nach einem kurzen Vorstellungsgespräch bei Thomas Jungewelter, der damals Langenargen betreute, stieg ich bei der SZ als 20-Jähriger ein.

Einer der ersten größeren Termine den ich fotografisch begleiten durfte war die Fertigstellung und die anschließende Eröffnung des Langenargener Sportzentrums im Herbst 1987.

Neben einer beträchtlich angewachsenen Fotoausrüstung durfte ich mittlerweilen auch ein Schwarz-Weiß-Fotolabor mein Eigen nennen.

Weitere Termine über die Jahre folgten - unter anderem war ich auch für die SZ-Lokalredaktion in Tettnang tätig. In der Zeit von 1995 bis 2009 war ich nebenberuflich für die Presseabteilung der Messe Friedrichshafen tätig. Seit Februar 2018 bin ich wieder für die Schwäbische Zeitung in Friedrichshafen tätig und ich fühle mich hierbei „sauwohl“ - dort, wo einst alles einmal im Jahr 1987 für mich angefangen hat.