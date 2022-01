Kursprogramm der Blasmusik 2022 steht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bläserjugend Rottweil-Tuttlingen hat gemeinsam mit den Fachbeiräten für Musik beim Blasmusikkreisverband Tuttlingen-Rottweil e.V. einige Änderungen auf den Weg gebracht. Die Abläufe und Inhalte der sogenannten D-Reihe werden noch enger mit den Richtlinien der Deutschen Bläserjugend verknüpft. Künftig werden auch beim D1-Kurs die chromatische Tonleiter sowie ein Klausurstück gefordert.

Workshops statt Einzelunterricht – das ist die große strukturelle Neuerung. Die von den jugendlichen MusikerInnen vorbereiteten Prüfungsstücke bekommen nicht mehr die bisher übliche Aufmerksamkeit, stattdessen können Ensemblespiel und Orchesterliteratur in den Instrumentalklassen primär unterrichtet werden. Diese Aspekte der Ausbildung kann meist im heimatlichen Instrumentalunterricht kaum abgedeckt werden, weshalb sich der Kreisverband hier in der Pflicht sieht, diese Möglichkeit im Rahmen der Lehrgänge stärker auszunutzen. Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, wie wichtig das regelmäßige Zusammenspiel ist und dass auch das gelernt sein muss. Ein neues Arbeitsbuch von Matthias Hoppmann bietet für die theoretische Ausbildung in den Vereinen eine gute Ergänzung zur bereits etablierten Literatur. Das Buch wird voraussichtlich noch im ersten Quartal 2022 veröffentlicht.

Um die Entwicklungen und Informationen in die Vereine zu tragen hat das Bläserjugendteam eine Veranstaltung für JugendleiterInnen geplant. Inhalte werden neben den genannten Änderungen im Lehrgangsbereich auch soziale Themen sein. Darunter das Bundeskinderschutzgesetz, Internet und Möglichkeiten der Hinführung zum Musikverein - zum Beispiel musikalische Früherziehung in Kooperation mit den Kindergärten. Der Termin der Veranstaltung wird auf www.bvbw-rwtut.de veröffentlicht.