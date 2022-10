Kurse zum besseren Schlafen und zur christlichen Meditation

Heiligkreuztal (sz) - „Besser schlafen“ – Auf dem Weg zu innerer Ruhe. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, in guten und erholsamen Schlaf zu gelangen. Eine neuere Methode ist das Sounder Sleep System, das die Qualität des Schlafes verbessern will. Die leicht zu erlernenden und effektiven Techniken helfen, Stress abzubauen, besser einzuschlafen und auch nachts wieder in den Schlaf zu finden, wie es im Programm des Klosters Heiligkreiztal heißt. Der Kurs ist von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. November. Die Leitung hat Leitung Helga Siegle aus Tübingen. Anmeldeschluss ist der 27. Oktober.

Einen Einführungstag in die christliche Meditation und Kontemplation gibt es 19. November. Bei diesem Einführungstag wird das Sitzen in der Stille geübt. Man lernt Körperübungen und Gebetsgesten kennen. Biblische und theologische Impulse deuten den geistigen Hintergrund von christlicher Meditation und Kontemplation an. Referent Richard Mü gehört dem Kreis von Meditationsbegleiter der Diözese Rottenburg-Stuttgart an. Richard Münst hat Theologie und Erziehungswissenschaft studiert und ist Pastoralreferent und Klinikseelsorger in Ulm. Anmeldeschluss ist der 11. November.