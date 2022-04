Kurse für Kreative, Familien und Paare im Bildungszentrum

Biberach (sz) - Das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg kündigt einige Veranstaltungen im Mai an. Für den Kurs „Konservierung von Lebensmitteln – Gesunde Fermente“ hat das Zentrum am Donnerstag, 5. Mai von 18 bis 21 Uhr einen Zusatztermin eingeplant, weil der ursprüngliche Termin am 4. Mai bereits ausgebucht ist. Die Kursgebühr beträgt 29 Euro.

Mütter mit ihren Kindern lädt das Zentrum am Samstag, 7. Mai von 9.30 bis 16 Uhr ein, einen gemeinsamen Mutter-Kind-Tag zu verbringen. Die Kursgebühr beträgt 32 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Beim „Kreativkurs Schrottschweißen: Kunst für Haus und Garten“ am Samstag, 7. Mai von 8.30 bis 17.30 Uhr können die erwachsenen Teilnehmer ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen. Materialkosten werden nach Verbrauch abgerechnet. Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und Handschuhe müssen mitgebracht werden. Die Gebühr beträgt 65 Euro.

Beim „Wochenende für Paare“ von Freitag, 13. Mai um 18 Uhr bis Sonntag, 15. Mai um 14 Uhr können Paare ein gemeinsames Wochenende verbringen. Anmeldeschluss ist am Freitag, 6. Mai. Die Kosten belaufen sich auf 210 Euro.